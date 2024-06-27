Медь продолжит расти в цене
27 июн. 2024, 18:00:26
296
Время чтения ≈ 1 минута
Медь за счет роста новых ниш потребления, в частности - развитие сегмента электромобилей - вырастет в стоимости к концу 2024 года – в начале 2025 года до $15 тыс. за тонну. Некоторые прогнозируют уровень цен в $20 тыс. за тонну. Сбыт при таких ценах, конечно, усложнится. Такой прогноз озвучил на площадке Конгресса РСПМ Сергей Буниц, руководитель компании Галактики.
На рынке алюминиевых продуктов сейчас существует дефицит.
Компания Галактика (г. Подольск) приросла по продажам на 10-15%. В основном рост произошел по алюминиевым профилям и медным трубам.
ГЕРМЕС производит фальсификат: проверка EL-комитета
07 февр. 2024, 17:27:54
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5, производства, согласно маркировки ООО «ГЕРМЕС», закупленного на маркетплейсе ОЗОН (ИП Закарян Арсен Саркисович). Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям: среднее и минимальное значе...
КЗ ТИТАН производит фальсификат: проверка EL-комитета
13 февр. 2024, 17:27:54
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГпнг(А)-LS 2*1,5, производства, согласно маркировки КЗ ТИТАН (г. Рязань), закупленного на маркетплейсе ОЗОН (ООО «РЭК-Электрика», г. Москва). Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям: занижение толщи...
ОМЕГАКАБЕЛЬ производит фальсификат: проверка EL-комитета
14 февр. 2024, 17:10:00
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5, производства, согласно маркировки ООО «ОМЕГАКАБЕЛЬ» (г. Владимир), закупленного на маркетплейсе ОЗОН (ИП Павлов Денис Валерианович, г. Брянск). Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:...
ПАО «Россети Кубань» и ЗАО «ЗЭТО» подписали на ПМЭФ-2024 соглашение о стратегическом сотрудничестве
27 июн. 2024, 17:30:18
На площадке XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) ПАО «Россети Кубань» и ЗАО «Завод электротехнического оборудования» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает взаимодействие в области разработки и поставки инновационного отечественного оборудования и технологий для повышения эффективности электросетевой инфраструктуры, в т...
Группа компаний, объединяющая бывшие активы Legrand в России и Беларуси, запускает новый бренд
27 июн. 2024, 13:44:47
Производитель электрооборудования ООО «ЛЕГРАН», ранее входивший в международную Группу Legrand, представил свой новый бренд: теперь продукция компании будет выпускаться под торговой маркой Daccord® (Дакко́р). Компания обнародовала новый логотип, слоган и бренд-платформу. «Название бренда отсылает к нашим французским корням, приверженности традициям и высоким стандар...
ТМ СТРОЙКАБЕЛЬ производит фальсификат: проверка EL-комитета
15 февр. 2024, 11:34:38
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ТМ СТРОЙКАБЕЛЬ» (г. Курган), закупленного на маркетплейсе ОЗОН (ИП Чумак Андрей Борисович, г. Брянск). Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям: занижение толщины изоляции ТПЖ (откл...
КЗ Атлант производит фальсификат: проверка EL-комитета
21 февр. 2024, 11:34:38
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5, производства, согласно маркировки КЗ АТЛАНТ (г. Дзержинск), закупленного на маркетплейсе ОЗОН (ИП Манукян Сипан Вруйрович, г. Белгород). Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям: занижение тол...
ЭЛЕКТРОТОРГСЕРВИС М производит фальсификат: проверка EL-комитета
09 сент. 2021, 10:46:22
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг (А)-LS 3*2,5, произведенного, согласно маркировке, ООО «ЭЛЕКТРОТОРГСЕРВИС М», приобретенного в магазине ООО «МАКСИДОМ» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Тургайская, д. 1. Закупка и отбор проб образцов произведены с участием экспертов Торгово-промышленной палаты Нижегородской области в рамках мониторинга качест...
«Завод Кабель» производит фальсификат: проверка EL-комитета
07 окт. 2021, 10:46:22
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний провода ПВС 3*2,5 и ПВС 3*1,5, произведенного, согласно маркировке, ООО «ЗАВОД КАБЕЛЬ», приобретенного в магазине ООО «Мозаика» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул., Красноармейская, д. 15 Е, ТЦ «Аксон». По результатам испытаний установлено, что провод ПВС 3*2,5 и ПВС 3*1,5 ТМ ЗАВОД КАБЕЛЬ не соо...
Режкабель проводит конкурс в честь 20-летия завода
27 июн. 2024, 10:30:11
Совсем скоро на территории Режевского кабельного завода состоится грандиозное событие — корпоративное мероприятие в честь юбилея завода. Продолжая идею нового логотипа, атмосфера праздника будет пропитана тёплой и ламповой атмосферой советской эпохи. Развлекательная программа, угощения, а также праздничные образы сотрудников и гостей предприятия станут частью этого лейтмотива. За месяц до...
Компания:
«ЗЭТО» предлагает к поставке ОПН-ИШ-6,10 кВ
27 июн. 2024, 10:00:11
«ЗЭТО» предлагает к поставке ограничитель перенапряжения со штыревым изолятором типа ОПН-ИШ-6,10 кВ, который применяется взамен мультикамерных разрядников. Ограничители перенапряжений с полимерной внешней изоляцией типа ОПН-ИШ предназначены для защиты электрооборудования на класс напряжения 6 и 10 кВ переменного тока промышленной частоты 50 Гц, работающих в сети с изолированной или...
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» отмечен грамотой за активное участие в выставке «Неделя Инноваций» в Петергофе
27 июн. 2024, 09:45:11
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» отмечен грамотой за активное участие в выставке. Она займет достойное место среди других наград Завода. В июне «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» на выставке «Неделя Инноваций», которую в Петергофе (Ленинградская обл.) организовала Военная академия материально-технического обеспечения, представил комплект «Быстровозводимые электрические с...
Богословский кабельный завод и ОКП «ЭЛКА-Кабель» приглашают посетить совместный стенд на международной выставке ИННОПРОМ 2024
27 июн. 2024, 09:30:11
В Екатеринбурге с 08 июля по 11 июля пройдет международная промышленная выставка ИННОПРОМ 2024. ИННОПРОМ - уникальная коммуникационная площадка, в рамках которой демонстрируются новейшие технологические разработки в промышленности и обсуждаются актуальные вопросы развития рынка в России. Главная тема выставки - «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Адрес...
Производитель силового кабеля повысил эффективность за счет нацпроекта
26 июн. 2024, 14:14:39
Став участником национального проекта "Производительность труда", компания "Промэко" увеличила выпуск соединительного провода и существенно сократила время переналадки оборудования. Предприятие изготавливает силовые кабели, провода и шнуры для производства электроприборов, осуществляет поставки цветного металлопроката, электротехнической и кабельно-проводниковой продукции на...
«Камкабель» вошел в топ-100 лучших франшиз
26 июн. 2024, 09:25:01
Специализированный портал БИБОСС опубликовал ежегодный рейтинг лучших франшиз по итогам 2023 года. Проект «Камского кабеля» занял четвертое место в категории «Производство и стройка», а также вошел в топ-100 лучших франшиз России. Некоммерческий рейтинг публикуется на портале с 2012 года и основывается на объективных данных. Методика оценки включает: возраст франшизы и к...
Компания:
Плетенки СПЕЦКАБЕЛЯ показали на МВМС 2024
26 июн. 2024, 09:15:10
СПЕЦКАБЕЛЬ продуктивно выступил на Военно-Морском Салоне в Санкт-Петербурге. Завод «Спецкабель», известный производитель кабельно-проводниковой продукции, продемонстрировал инновационные решения для морских судов на Международном Военно-Морском Салоне (МВМС), который прошел в Кронштадте 19-23 июня. На стенде завод представил широкий спектр продукции для судостроения и морской отр...
Компания:
Квиз в честь дня рождения IEK GROUP – обратный отсчет начался!
25 июн. 2024, 15:15:00
Уже поставили напоминание в своём смартфоне? Завтра, 26 июня в 10:00 по московскому времени, встречаемся на квизе в честь 25-летия IEK GROUP! Подключайтесь, отвечайте на вопросы и выигрывайте эксклюзивные подарки от компании. У вас есть все шансы на победу, если вы: интересуетесь IEK GROUP и её продукцией; читаете новости на нашем сайте и посты в соцсетях; следите за анонсами квиза и...
Компания:
GENESIS принял участие в конференции «Трубопроводы-2024»
25 июн. 2024, 12:45:11
На прошлой неделе, 18-20 июня 2024 года, состоялась конференция "Трубопроводы 2024", в которой приняла участие делегация GENESIS в составе генерального директора, руководителя отдела продаж и главного технолога. На конференции поднимались такие серьезные темы, как: Актуальные проблемы при эксплуатации трубопроводов. Особенности проектирования и обустройства систем...
Компания:
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приглашает на выставку «ИННОПРОМ-24»
25 июн. 2024, 10:15:09
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приглашает на главную промышленную выставку страны «ИННОПРОМ-24». Ее организаторы – Минпромторг России и правительство Свердловской области. Выставка пройдет с 8 по 11 июля 2024 года в Екатеринбурге. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представит свою продукцию на коллективном стенде предприятий Орловской области № 3S2....
Богословский кабельный завод - участник всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»
25 июн. 2024, 09:45:16
Богословский кабельный завод приглашает всех 28 июня в 10.00 в Краснотурьинский центр занятости (г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 11). Мы ищем в команду: Менеджер отдела продаж; Скрутчик изделий кабельного производства; Слесарь-ремонтник 5 разряда-6 разряда; Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-6 разряда; Грузчик.