Медь продолжит расти в цене

Медь за счет роста новых ниш потребления, в частности - развитие сегмента электромобилей - вырастет в стоимости к концу 2024 года – в начале 2025 года до $15 тыс. за тонну. Некоторые прогнозируют уровень цен в $20 тыс. за тонну. Сбыт при таких ценах, конечно, усложнится. Такой прогноз озвучил на площадке Конгресса РСПМ Сергей Буниц, руководитель компании Галактики.

На рынке алюминиевых продуктов сейчас существует дефицит.

Компания Галактика (г. Подольск) приросла по продажам на 10-15%. В основном рост произошел по алюминиевым профилям и медным трубам.