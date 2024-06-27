ПАО «Россети Кубань» и ЗАО «ЗЭТО» подписали на ПМЭФ-2024 соглашение о стратегическом сотрудничестве

На площадке XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) ПАО «Россети Кубань» и ЗАО «Завод электротехнического оборудования» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает взаимодействие в области разработки и поставки инновационного отечественного оборудования и технологий для повышения эффективности электросетевой инфраструктуры, в том числе посредством внедрения систем автоматизации и интеллектуальных распределительных сетей.

Подписи под соглашением о стратегическом взаимодействии поставили исполняющий обязанности Генерального директора «Россети Кубань» Борис Эбзеев и Генеральный директор Завода электротехнического оборудования Алексей Федоров.

В числе основных направлений сотрудничества – организация и проведение совместных научно-технических мероприятий в области повышения надежности и эффективности электроснабжения, участие в разработке инновационных решений, внедрение технологий нового уклада для электросетевого сектора юга России.

– Соглашение закрепляет наше стремление к инновациям и использованию высокотехнологичного оборудования, которое «Россети Кубань» применяет в новом строительстве и реконструкции объектов электросетевого комплекса. Развитие партнерских отношений с компаний «ЗЭТО», обладающей мощным научным и техническим потенциалом, открывает новые возможности для совместной работы, направленной на повышение надёжности и эффективности электроснабжения потребителей, – отметил Борис Эбзеев.

– Достигнутые договоренности позволят нашим компаниям тесно сотрудничать в разработке современных электротехнических решений, отвечающих требованиям сегодняшнего дня. Это касается как импортозамещения, так и технологичности самих устройств. Завод обладает сильной конструкторской и производственной базой, которая поможет нашим компаниям успешно решать самые сложные задачи по обеспечению энергетической независимости российских электрических сетей, – подчеркнул Алексей Федоров.

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» – один из ведущих российских разработчиков и производителей высоковольтного оборудования, номенклатура выпускаемой продукции которого насчитывает более 400 видов наименований. Компания производит устройства напряжением от 0,22 до 750 кВ, в том числе ограничители перенапряжений, нелинейные разрядники, блочно-модульные открытые и закрытые распределительные устройства, элегазовые выключатели, трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, полимерные изоляторы и т.д. Предприятие реализует комплексные поставки оборудования заказчикам в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии, отвечающего самым современным требованиям. Многие конструктивные и технологические решения запатентованы и не имеют аналогов в мире.