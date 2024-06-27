В Подмосковье строятся газопроводы к 27 ранее не газифицированным населенным пунктам в рамках губернаторской программы

В рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» специалисты «Мособлгаза» ведут строительно-монтажные работы в 27 населенных пунктах Подмосковья. Благодаря этому более 4,5 тыс. жителей получат возможность провести газ в свои дома.

На сегодняшний день работы по строительству газораспределительных сетей ведутся в Дмитровском городском округе, а также в городских округах Серпухов, Волоколамск, Истра и других. Благодаря губернаторской программе газификации газ получат жители ранее не газифицированных поселков и деревень. Основной период сдачи большинства газопроводов запланирован на третий-четвертый квартал текущего года.

«В вопросах газификации Московская область является регионом-лидером в стране. По состоянию на начало 2024 года уровень газификации Подмосковья составил 98,1%. При этом планируемый уровень газификации на конец текущего года – 98,6%, – прокомментировал Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин. - В рамках губернаторской программы газификации ранее негазифицированных населенных пунктов в этом году запланирован ввод 70 объектов, что создаст условия для обеспечения газом более 10 тыс. жителей в 3,6 тыс. домовладений. На сегодняшний день «Мособлгаз» завершил работы по программе уже в 36 населенных пунктах из 70, запланированных на 2024 год».

В Министерстве энергетики Московской области добавили, что в рамках губернаторской программы специалисты «Мособлгаза» строят источник газоснабжения и внутрипоселковые газораспределительные сети. Чтобы подвести газ до забора бесплатно, жителям деревни необходимо подать заявку на Социальную газификацию через Личный кабинет клиента. В этом случае необходимо, чтобы дом был зарегистрирован.