В МЭИ разработали комплекс для 3D печати деталей из сплавов сложной формы и химического состава

2 часа назад
223
Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
НИУ МЭИ
Авторы и источники / Правообладателям

В НИУ «МЭИ» разработали электронно-лучевой комплекс для аддитивной 3D печати из металлов и сплавов сложной формы и химического состава.

Основным компонентом нового комплекса является электронно-лучевая пушка, в работе которой участвует ряд электрических систем. Сущность технологического процесса состоит в нагреве обрабатываемого материала с помощью сфокусированного потока электронов с большой удельной мощностью.

Одним из главных достоинств электронно-лучевой аддитивной технологии является возможность минимизации тепловложения в обрабатываемый материал за счет высокой плотности мощности электронного пучка. Данное преимущество практически исключает возможность окисления активных металлов и сплавов благодаря реализации процесса в вакуумной камере.

«Коллективом нашего университета была разработана новая электронно-лучевая пушка для аддитивной 3D печати. Особенность разработки состоит в возможности синтеза материала требуемого химического состава и непрерывного управления химическим составом в различных частях выращиваемого изделия, что открывает принципиально новые возможности для российского машиностроения», – прокомментировал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Учеными МЭИ выполнена разработка всех компонентов сварочной пушки. Была спроектирована специализированная электронно-лучевая пушка меньшей мощности, разработан внедряемый модуль подачи, который способен одновременно подавать несколько проволок из различных материалов. В ходе испытаний прототипа электронно-лучевого комплекса исследователям удалось синтезировать никель-титановый сплав с эффектом памяти формы.

За счет оптимизации параметров модуля для генерации электронного луча под цели аддитивной печати удалось уменьшить массу и габариты электронно-лучевой пушки, что обеспечило снижение её стоимости. В совокупности достигнутые результаты обеспечивают значительное повышение технологичности получаемых изделий и снижают стоимость наиболее дорогого компонента нового комплекса – электронно-лучевой пушки.

Новый электронно-лучевой комплекс разработан сотрудниками кафедры технологии металлов НИУ «МЭИ» под руководством заведующего кафедрой Алексея Гончарова.

Аддитивная 3D печать – создание деталей по электронной модели путем добавления материала слой за слоем​

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день
«Росэлектроника» создала комплектующие для турбин электростанций взамен импортным
25 минут назад
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал опытные образцы комплектующих для турбогенераторов электростанций – щеток электрических машин. Применение новых изделий позволит отказаться от приобретения иностранных компонентов и повысит эффективность работы генерирующего оборудования. Щетками электрических машин называют скользящие электрические контакты, проводящие...
За контроль без издержек! - EL-Комитет
24 нояб. 2021, 10:46:22
В последние месяцы в профессиональном сообществе активно обсуждается тема возврата Росстандарту полномочий по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований ряда технических регламентов, в том числе ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Оценивая сложившуюся ситуацию, EL-Комитет НОПСМ признает, что до последнего времени Росстандарт являлся эффективным государственным регу...
Свердловская область – «пионер» в борьбе за качество кабеля
26 июн. 2022, 10:35:50
Очищение российского кабельного рынка от фальсификата и контрафакта является одной из ключевых задач деятельности EL-Комитета НОПСМ. Практика контрольно-проверочной деятельности в этой области показывает, что без объединения усилий государственных органов, отраслевых объединений и ведущих заводов-производителей кабеля вытеснение некачественного кабеля весьма затруднительно. Уральский регион ста...
«Росэлектроника» впервые представила видеосистемы для водолазов и подводных беспилотников
20 июн. 2024, 13:59:31
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые показал обновленный комплекс фото- и видеосъемки для подводных аппаратов на Международном военно-морском салоне «Флот-2024». Оборудование обеспечивает изображение высокой четкости на глубине до 6000 м с углом обзора камеры до 52 градусов. Первые образцы видеосистем уже проходят испытания.       В состав...
Ростех запатентовал 3D-печать деталей с помощью электронного луча
20 июн. 2024, 12:30:05
Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс», находящийся под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, испытал и запатентовал новую технологию создания металлических деталей путем электронно-лучевой сварки. Она позволяет создавать сложные детали высокой прочности, которые превосходят по надежности изделия, изготовленные традиционным способом.&...
КУЗОЦМ развивает испытательный аналитический центр
19 июн. 2024, 17:15:11
КУЗОЦМ продолжает техническое переоснащение участка механических испытаний производственной лаборатории по контролю физико-механических свойств и металлографии ИАЦ (испытательного аналитического центра). Для производственной лаборатории по контролю физико-механических свойств и металлографии ИАЦ приобретена и установлена современная универсальная испытательная машина для проведения испытаний на...
Ростех создал уникальные супернадежные сплавы для морских двигателей будущего
19 июн. 2024, 12:15:19
Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) разработали два новых коррозионностойких жаропрочных сплава для производства лопаток морских газотурбинных двигателей. Уникальные материалы позволят создать более мощные и износостойкие силовые агрегаты для флота, заявил представитель компании-разработчика в ходе Международного морского салона «Флот-202...
«Росэлектроника» представит новейшую аппаратуру связи для флота на МВМС-2024
18 июн. 2024, 17:15:11
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех продемонстрирует новейшее оборудование для флота на Международном военно-морском салоне «Флот-2024» в Кронштадте. На выставке будут представлены системы радиомониторинга, способные обнаруживать противника за пределами радиогоризонта; решения для цифровизации коммуникаций на судах ВМФ; перспективная ЭКБ для радиолокаторов, а такж...
«Росэлектроника» разработала устройство «три в одном» для криптозащиты сетей спецсвязи
18 июн. 2024, 13:00:19
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал аппаратуру для обеспечения криптозащиты сетей спецсвязи. Новое устройство совмещает в себе функции IP-шифратора, межсетевого экрана, маршрутизатора и позволяет работать с информацией высокого класса конфиденциальности.   Устройство М-757А разработано Пензенским научно-исследовательским электротехническим институтом (ПНИЭИ,...
В России восстановили компетенции по разделению РЗМ
18 июн. 2024, 12:30:19
В России запущено опытное производство по разделению редкоземельных металлов (РЗМ) из коллективного концентрата. Как рассказал ТАСС генеральный директор АО "Русредмет" (Ленинградская область) Андрей Нечаев, технология разделения и опытное производство разработаны по заказу горнорудного дивизиона Росатома. "Мы восстановили практические компетенции, утерянные после распада СССР....
Развитие московских станков: разработка новых моделей и активное применение на столичных производствах
18 июн. 2024, 12:15:00
В Москве работают десятки высокотехнологичных станкоинструментальных производств, которые выпускают устройства резки, гравировки, сварки, в том числе на лазерах собственного производства. Компании отвечают на запросы внутреннего и внешнего рынков – наращивают объемы производства и разрабатывают инновационные решения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инв...
Ростех создает Центральное конструкторское бюро по станкостроению
18 июн. 2024, 09:30:00
Холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех создает Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) по станкостроению. В его состав войдут 130 специалистов со всех предприятий холдинга, которые будут работать над созданием новых образцов станочного оборудования для российской промышленности.  Сейчас в разработке ЦКБ находятся токарный станок с числовым программным управлением (ЧПУ) для автомоби...
К 2025 году мир ждет перенасыщение аккумуляторами более чем в 5 раз
17 июн. 2024, 14:18:24
Согласно исследованию Bloomberg, переизбыток аккумуляторов произойдет в связи с трендом перехода на электромобили и строительством новых заводов для производства батарей по всему миру.  Электромобили становятся все популярней и за счет этого растет спрос и на литий-ионные аккумуляторы. Однако, согласно прогнозам К 2025 году заводы по производству аккумуляторов по всему миру будут производи...
В Петербурге в сентябре запустят производство новой модели лифта
17 июн. 2024, 13:15:00
Производство новой модели лифта будет запущено на заводе "Метеор лифт" (входит в холдинг S8 Capital) в Петербурге в сентябре 2024 года. Об этом сообщила ТАСС директор по корпоративным коммуникациям и PR Meteor Lift Елена Луговая во время торжественной церемонии выпуска 100-тысячного лифта на предприятии. "В рамках программы импортозамещения компания поставила цель создать полно...
Бережливое производство: как технология помогает повысить производительность столичных предприятий
14 июн. 2024, 12:30:10
К началу 2024 года число столичных промышленных предприятий превысило 4,2 тысячи, каждое третье – высокотехнологичное. Потребность в адаптации к постоянным изменениям и устойчивому развитию приводят к внедрению на московских площадках технологии бережливого производства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав О...
Глава Nokia продемонстрировал первый в мире телефонный звонок с эффектом «полного погружения»
14 июн. 2024, 10:12:09
Генеральный директор компании Nokia Пекка Лундмарк совершил первый в мире телефонный звонок с использованием технологии «иммерсивного аудио и видео». При звонке по мобильному телефону аудио обычно является монофоническим, а значит «плоским» и менее детальным. Благодаря новой технологии появится пространственное звучание, создавая впечатление, что собеседники находятся ря...
На заводе «Кристалл» освоили производство полых проводников из высокочистой бескислородной меди
13 июн. 2024, 17:45:08
На заводе «Кристалл» освоили производство полых проводников из высокочистой бескислородной меди. Сегодня прошла презентация продукции.   «Кристалл» – единственное предприятие в России, на котором производят такие проводники. Завод способен выдавать до 150 тонн продукции в месяц – это полностью покрывает потребность российского рынка!     Полые...
В России появится первый отечественный гибридный автомобиль.
13 июн. 2024, 15:57:24
Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», разрабатывающая отечественные электромобили, анонсировала производство первого гибридного автомобиля в России. Он будет собран на базе УАЗ «Профи». Разработку гибридной силовой установки планируют завершить в 2024 году, а для продажи гибридный автомобиль появится предположительно в 2025-2026 году. Гибридный автомобиль пред...
Трансформаторы для РУСЭЛ успешно прошли испытания
13 июн. 2024, 15:44:33
Директор по тендерингу холдинга «Русская электротехника» (РУСЭЛ) Сергей Смирнов и директор ЦУП ЧЭАЗ (входит в РУСЭЛ) Олег Еремин посетили Уфимский трансформаторный завод. Там состоялись испытания двух трансформаторов ТРДН-25000/110, предназначенные для подстанции 110 кВ «Железный Кряж». Апробация оборудования прошла успешно. ПС «Железный Кряж» будет обеспечив...
«Росэлектроника» разработала самый миниатюрный компьютер на базе Эльбруса
13 июн. 2024, 09:45:11
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал новый одноплатный компьютер на базе двухъядерного процессора Эльбрус-2С3. Размеры устройства составляют всего 95 на 95 мм. В настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа. Оригинальная российская архитектура Эльбрус-2С3 позволяет использовать его на объектах с повышенными требованиями к информацион...