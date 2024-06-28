Производственные площадки ГК «ОПТИКЭНЕРГО» посетили представители «АВС-электро»
3 часа назад
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Вчера производственные площадки ГК «ОПТИКЭНЕРГО» посетили представители «АВС-электро» – ведущей электротехнической компании в ЦФО и ЮФО.
Гости побывали в цехах, где увидели, как изготавливаются различные виды кабельно-проводниковой продукции. Они остались под приятным впечатлением от масштабов производства и высокого уровня организации рабочего процесса.
После экскурсии состоялась встреча делегации с руководством предприятия, на которой обсудили перспективы сотрудничества и возможные совместные проекты.
Мы уверены, что визит представителей «АВС-электро» станет отправной точкой для укрепления партнёрства и расширения рынка сбыта нашей продукции.
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