В расширение завода по выпуску электроники в Петербурге вложат 1,5 млрд рублей

Компания "Пантес" планирует инвестировать 1,5 млрд рублей в расширение завода по выпуску электроники в особой экономической зоне.

Госстройнадзор Петербурга выдал ООО "Пантес" разрешение на строительство второй очереди завода по выпуску электроники на площадке "Новоорловская" особой экономической зоны "Санкт–Петербург" (ОЭЗ). Застройщиком выступит ООО "Пантес МТ", говорится в документе. На участке 1,9 га планируется возвести 5–этажный производственно–складской комплекс площадью 16 тыс. м2. Разрешение на строительство действует до конца июня 2030 года.

Предприятие будет производить готовые электронные узлы и блоки в кооперации с другими предприятиями России. Объём инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей, рассказали "ДП" в управляющей компании ОЭЗ. Планируется, что на предприятии будут работать 355 человек.

Уже действующий завод "Пантес" площадью 6 тыс. м2 расположен на участке 1,2 га. Он выпускает в том числе материнские платы, контроллеры управления приводами, контроллеры АСУ ТП, модули системы интернета вещей. Продукцию закупают "Силовые машины" и "Трансмашхолдинг", она также используется в системе "Умный город". Мощность производства составляет 1 млн электронных блоков в год. В первую очередь проекта компания инвестировала около 700 млн рублей.

"“Пантес” является одним из крупнейших российских производителей высокотехнологичной электроники. Научный потенциал и производственные мощности позволяют вносить весомый вклад в создание инновационной среды и развитие микроэлектроники в России", — отметила генеральный директор АО "ОЭЗ “Санкт–Петербург”" Тамара Рондалева. В самой компании оперативный комментарий предоставить не смогли.

Тамара Рондалева напомнила, что "Пантес" пришёл в ОЭЗ в 2018 году, получил разрешение на строительство первой очереди в 2020–м и спустя 2 года ввёл объект в эксплуатацию. "Вторая очередь завода реализуется согласно срокам, указанным в бизнес–плане компании", — добавила Тамара Рондалева.

В январе–марте инвестиции резидентов ОЭЗ выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023–го на 65%, до 4,8 млрд рублей (в I квартале прошлого года было 2,9 млрд). При этом ООО "Пантес" вместе с АО "Вертекс" и АО "Биокад" вошло в тройку компаний — лидеров по налоговым отчислениям. Суммарно в I квартале они выплатили в госбюджеты всех уровней 1,8 млрд рублей.

Как уточнили в ОЭЗ, в 2024 году уже начали строительство предприятий или планируют приступить к нему четыре резидента. Это компании "БР Инвест", завод "Электроаппарат", "Точка плавления" и "Невиз". Кроме того, в 2025 году в ОЭЗ планируется начать строительство второго инновационного центра, где резиденты смогут разрабатывать продукт и регистрировать его ещё до начала строительства собственного предприятия. Первый такой центр почти полностью арендует "Газпромнефть — Промышленные инновации" (входит в "Газпром нефть").