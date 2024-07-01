Для ИТЭР поставили все 19 катушек тороидальных магнитных полей

Япония и Европа поставили на стройплощадку международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во французском Провансе все 19 катушек тороидальных магнитных полей, которые будут удерживать плазму внутри реактора после его запуска. Об этом в понедельник сообщил портал Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS).

"Завершение сборки и доставка на территорию ИТЭР всех 19 катушек тороидальных магнитных полей является монументальным достижением. Мы поздравляем правительства государств-участников проекта, национальные агентства ИТЭР и частные компании, которые вложили огромное количество времени и усилий в это замечательное начинание", - заявил генеральный директор Международной организации ИТЭР Пьетро Барабаски, чьи слова приводит сайт AAAS.

Как отмечается в сообщении, в работе экспериментального термоядерного реактора ИТЭР будет задействовано три типа сверхмощных магнитов, каждый из которых будет решать определенные типы задач. В частности, тороидальные магниты, похожие по форме на латинскую букву D, будут удерживать плазму внутри установки, а полоидальные магниты будут управлять формой и положением плазмы. Третий тип магнитов, центральные соленоиды, будет отвечать за инициацию движения электрического тока через плазму и его последующее поддержание.

За производство и доставку этих магнитов отвечают сразу несколько стран-участниц ИТЭР. В частности, тороидальные магниты совместно произвели специалисты и компании из Европы и Японии, чьи представители в рамках проекта ИТЭР обязались поставить на стройплощадку в Провансе 19 сверхпроводящих магнитов. Каждый из них обладает высотой 17 метров, диаметром в 9 метров и массой в 360 тонн.

Как отмечается в сообщении, при изготовлении данных магнитов были использованы материалы, произведенные не только в Европе и Японии, но также в России, Китае, Южной Корее и США. В общей сложности, в производстве катушек этих магнитов было задействовано сорок компаний и организаций, а также около тысячи специалистов. По текущим оценкам физиков, эти магниты будут совокупно вырабатывать рекордно мощное магнитное поле, которое будет примерно в 250 тыс. раз превосходить силу магнитного поля Земли.

О проекте ИТЭР

ИТЭР - проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов.

Основной вклад Российской Федерации заключается в разработке, изготовлении и поставке 25 систем будущей установки. В рамках совместной реализации проекта ИТЭР ряд ключевых предприятий Росатома изготавливают важнейшие компоненты будущей установки, в том числе все центральные сборки дивертора, 40% панелей первой стенки, коммутирующую аппаратуру, соединители модулей бланкета.