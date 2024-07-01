Студенческие​ отряды МЭИ открыли 65 трудовой сезон

01 июл. 2024, 17:00:05
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Источник:
НИУ МЭИ
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1 июля 2024 года Студенческие отряды МЭИ открыли 65-й трудовой сезон и 15-й сезон работы в студенческих отрядах ПАО «Россети». 

В 2024 году в третий трудовой семестр отправились 150 человек из 14 отрядов МЭИ.

На открытии трудового сезона с приветственными словами к студентам обратились представители органов государственной власти, работодатели, заслуженные общественные деятели и почетные ветераны движения.

«В этом году студенческие отряды празднуют сразу несколько юбилейных дат — 15-й сезон работы в студенческих отрядах электросетевого комплекс, 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие с начала возрождения движения в МЭИ. Сегодня студенческие отряды в МЭИ являются одной из самых популярных молодежных организаций среди студентов. Трудовой сезон предоставляет нашим студентам возможность получить практический опыт работы, а также развить свои надпрофессиональные навыки. Надеемся, что движение с такой богатой историей продолжит приносить весомые результаты как для энергетической отрасли, так и для страны в целом», — прокомментировал первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков.

Также к гостям мероприятия обратился депутат Государственной Думы, председатель Правления организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев

«Знаю, что среди участников студенческих отрядов много заинтересованных ребят, которые учатся на профильных специальностях и с удовольствием приходят работать летом, чтобы познакомиться на практике с профессией. И для нас важно, чтобы таких ребят было больше. Как правило, если у студентов есть возможность «попробовать» профессию во время обучения, то вероятность того, что они и дальше останутся в отрасли, значительно возрастает. С 2010 года мы системно выстраиваем с ПАО «Россети» работу. За это время несколько десятков тысяч ребят смогли по работать на различных проектах компании в регионах и остаться в отрасли. Уверен, что мы также продолжим нашу совместную работу по подготовке молодых специалистов».

Студенческие отряды МЭИ трудятся на объектах ПАО «Россети» с 2010 года. Работа осуществляется в рамках возрождения студотрядовского движения в партнерстве с МООО «РСО». За эти годы в профильных отрядах энергетиков приняли участие более 20 000 студентов со всей России.​

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