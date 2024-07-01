Вступают в силу изменения в закон «О промышленной политике в Российской Федерации», разработанные Минпромторгом России и утвержденные в рамках федерального закона №658-ФЗ. Они создают новые условия для стимулирования приобретения российской промышленной продукции. В рамках изменений определены понятия «производитель российской промышленной продукции», «российская промышленная продукция», «цифровой паспорт промышленной продукции» и «реестр российской промышленной продукции». Изменения призваны развить российскую обрабатывающую промышленность.

Такое дополнение действующей нормативной базы направленно на обеспечение гарантированного спроса на российскую промышленную продукцию. С учётом изменения понятийного аппарата утверждены и полномочия по установлению требования о приоритетном порядке приобретения, использования и реализации отечественной продукции.

— В этом году закону "О промышленной политике" исполняется 10 лет. Это основной закон, формирующий государственные подходы к развитию промышленности. Реалии времени меняются, вместе с тем меняется и содержание документа. Последние изменения, внесенные в рамках предложений Минпромторга и оформленные в 658-ФЗ создадут условия для стимулирования приобретения российской промышленной продукции, что однозначно станет благоприятной почвой для дальнейшего развития обрабатывающей промышленности,

— отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

Помимо этого, для продвижения отечественной продукции на рынке также разработан «знак российского товара», представляющий собой идентификатор в виде QR-кода. С его помощью можно получить данные о конкретной продукции в государственной информационной системе промышленности (ГИСП) и ознакомиться с её техническими характеристиками, включая информацию об уровне локализации (получение знака является добровольной процедурой и не повлечет финансовых затрат).

Законом в том числе предусмотрено создание системы «цифровых паспортов» промышленной продукции. Речь идёт о формировании единого механизма идентификации товаров и аккумулировании данных о мерах поддержки производителей и заказчиков, работающих в рамках законов ФЗ-44 и ФЗ-223 о государственных закупках.

Для практической реализации Закона и для исключения «заключений» из цепочки механизма подтверждения страны происхождения товаров подготовлен проект постановления, которым предусмотрены изменения постановления № 719 (ПП РФ от 17.07.2015 № 719).

Проектом постановления предусмотрена актуализация правил в части исключения процедуры получения заключений Минпромторга России, что позволит существенно сократить процедурные сроки подтверждения на этапе ведомства (с 15 рабочих дней до 10 – для продукции, в отношении которой установлены требования по приложению № 1 к «Правилам подтверждения», утверждаемым постановлением № 719; с 15 рабочих дней до 1 – для продукции, в отношении которой выдается Сертификат по форме СТ-1). При этом критерии подтверждения страны происхождения товара (СПИК, акт экспертизы ТПП России, акт переоценки ТПП России, Сертификат СТ-1 ТПП России) являющееся основанием для включения продукции в реестр останутся прежними, как и регламентные сроки проведения экспертизы на этапе ТПП России.

Обязательная переоценка заменена добровольной. Фиксированный срок действия реестровой записи заменен периодом соответствия продукции установленным требованиям (при наличии). В частности, если продукция перестает соответствовать требованиям, то реестровая запись аннулируется.

Также в целях гармонизации и сближения законодательств государств-членов «Союзного государства» проектом устанавливаются положения о взаимном признании комплектующих, произведенных в Беларуси как российских комплектующих для целей подтверждения производства на территории РФ при условии осуществления на территории нашего государства не менее 20% (для специального машиностроения 50%) от общего количества технологических операций.

Процедура подтверждения страны происхождения промышленной продукции в рамках реализации постановления № 719 корректируется с учетом текущей практики ее применения и эффективности существующих механизмов.

В рамках обусловленных изменений процедурной части Минпромторгом России совместно с заинтересованными федеральными органами власти были согласованы отдельные инструменты соответствующей верификации. При этом совместная работа по увеличению прозрачности как процедурной части механизма, так и возможности формирования аналитических данных будет продолжена для обеспечения должного уровня прослеживаемости «российскости».