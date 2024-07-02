ММК за три года инвестировал в цифровые решения 2,9 млрд рублей

Об этом сообщил директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Ерёмин в рамках прошедшей на базе Магнитогорского металлургического комбината юбилейной конференции «RPA Connect: Магия притяжения», посвященной практике программной роботизации и цифровизации бизнеса.

За последние три года ММК инвестировал в цифровизацию 2,9 млрд рублей, получив только за это время экономический эффект в размере 2,6 млрд рублей (800 млн рублей за 2023 год). В рамках стратегии цифровизации проработаны 105 цифровых инициатив, 72 проекта уже реализованы.

По словам Андрея Ерёмина, ММК проводит большую работу в области цифровизации, и применяет у себя все новые цифровые технологии, появляющиеся на рынке.

«Любые проекты, которые мы начинаем в компании, должны приводить к определенному эффекту, который может быть экономическим, экологическим или связан с безопасностью труда, с повышением эффективности какой-либо функции – закупочной, учетной, юридической. То есть во всех сферах деятельности компании мы находим точки применения этих технологий», – отметил Андрей Ерёмин.

Наибольший эффект (64%) дают проекты, которые реализуются на промплощадке и, в первую очередь, в аглококсодоменном производстве. Здесь используются такие технологии, как машинное зрение, искусственный интеллект, для оптимизационных процессов используются математические модели. В качестве примера Андрей Ерёмин привел внедренную систему «Оптимальный чугун», позволяющую обеспечить минимальную себестоимость чугуна, ведь именно на этой стадии формируются до 80% затрат металлургического производства.

Существенный вклад в повышение эффективности вносит программная роботизация. За последние три года от внедрения программных роботов получен экономический эффект порядка 650 млн рублей – 26% от экономического эффекта всех цифровых проектов. Всего в Группе ММК роботизировано 288 бизнес-процессов, и эта работа продолжается. При этом, отметил Андрей Ерёмин, с каждым годом кумулятивный эффект от внедрения роботов только нарастает, ведь, понеся определенные затраты в момент внедрения, компания потом имеет минимальные затраты на поддержание работоспособности системы.

По словам Вадима Феоктистова, директора ООО «ММК-Информсервис», программная роботизация является ключевым элементом стратегии цифровизации комбината.