ММК за три года инвестировал в цифровые решения 2,9 млрд рублей

02 июл. 2024, 16:30:14
398
Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
ПАО ММК

Об этом сообщил директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Ерёмин в рамках прошедшей на базе Магнитогорского металлургического комбината юбилейной конференции «RPA Connect: Магия притяжения», посвященной практике программной роботизации и цифровизации бизнеса.

За последние три года ММК инвестировал в цифровизацию 2,9 млрд рублей, получив только за это время экономический эффект в размере 2,6 млрд рублей (800 млн рублей за 2023 год). В рамках стратегии цифровизации проработаны 105 цифровых инициатив, 72 проекта уже реализованы.

По словам Андрея Ерёмина, ММК проводит большую работу в области цифровизации, и применяет у себя все новые цифровые технологии, появляющиеся на рынке.

«Любые проекты, которые мы начинаем в компании, должны приводить к определенному эффекту, который может быть экономическим, экологическим или связан с безопасностью труда, с повышением эффективности какой-либо функции – закупочной, учетной, юридической. То есть во всех сферах деятельности компании мы находим точки применения этих технологий», – отметил Андрей Ерёмин.

Наибольший эффект (64%) дают проекты, которые реализуются на промплощадке и, в первую очередь, в аглококсодоменном производстве. Здесь используются такие технологии, как машинное зрение, искусственный интеллект, для оптимизационных процессов используются математические модели. В качестве примера Андрей Ерёмин привел внедренную систему «Оптимальный чугун», позволяющую обеспечить минимальную себестоимость чугуна, ведь именно на этой стадии формируются до 80% затрат металлургического производства.

Существенный вклад в повышение эффективности вносит программная роботизация. За последние три года от внедрения программных роботов получен экономический эффект порядка 650 млн рублей – 26% от экономического эффекта всех цифровых проектов. Всего в Группе ММК роботизировано 288 бизнес-процессов, и эта работа продолжается. При этом, отметил Андрей Ерёмин, с каждым годом кумулятивный эффект от внедрения роботов только нарастает, ведь, понеся определенные затраты в момент внедрения, компания потом имеет минимальные затраты на поддержание работоспособности системы.

По словам Вадима Феоктистова, директора ООО «ММК-Информсервис», программная роботизация является ключевым элементом стратегии цифровизации комбината.

«Мы продолжаем активно внедрять и развивать программных роботов. Появляются новые технологии, которые дополняют программную роботизацию. Речь, в частности, идет о технологии Process Mining для поиска и анализа «узких» мест в бизнес-процессах, а также Task Mining – технологии для углубленного анализа данных о действиях сотрудников. Эти технологии позволяют исследовать бизнес-процессы, оцифровывать шаги, и с помощью программных роботов исключить участие человека», – отметил Вадим Феоктистов.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться
В Хабаровском крае компании «Нацпроектстроя» модернизировали три участка БАМа
02 июл. 2024, 13:30:00
В Хабаровском крае на перегонах БАМа Амган – Шугара – Туюн и Силинка – Комсомольск-на-Амуре открылось двухпутное движение поездов. Модернизацию участков выполнил Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя, теперь здесь смогут проходить тяжеловесные составы (до 7100 тонн).  Строители «Бамстроймеханизации» подготовили 19 км земляного полотна под уклад...
Беспилотный трамвай в Москве совсем скоро начнет перевозить пассажиров
24 июн. 2024, 12:30:16
Беспилотный трамвай в Москве начнет перевозить пассажиров уже в этом году. Его запустят после того, как решение поддержит Правительство России, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — На сегодняшний день наш беспилотный трамвай уже проехал более 300 километров. <...> С точки зрения беспилотного трамвая мы в этом году уже начнем поездки — рас...
Чувашия заявила о реализации проекта «Цифровой энергорегион»
21 июн. 2024, 17:30:15
Об этом сказал Глава Чувашии Олег Николаев на прошедшей на полях Чебоксарского экономического форума стратегической сессии «Мегапроекты устойчивого развития Чувашской Республики: Цифровой энергорегион». «Президент России дал понять, что все намеченные планы остаются незыблемыми, в том числе по достижению нулевого углеродного следа через обеспечение устойчивого развития. Одно...
В НИУ «МЭИ» разработали программу по оценке климатического воздействия на аварийность линий электропередач
21 июн. 2024, 13:15:17
Ученые НИУ «МЭИ» разработали программу по оценке климатического воздействия на аварийность линий электропередач. Инструмент включает в себя математическую модель оценки аварийности объектов электросетевого комплекса в результате воздействия климатических факторов и информационную панель (дашборд) с визуализацией данных. Данная разработка позволяет демонстрировать структуру климатиче...
РУСАЛ проведет импортозамещение систем автоматизации на своих заводах
21 июн. 2024, 13:00:17
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, принял решение провести импортозамещение систем автоматизации на алюминиевых и глиноземных заводах. Программа рассчитана до 2031 года, российские производители оборудования и программного обеспечения для автоматизации технологических процессов благодаря таким масштабным заказам смогут развить собственные компетенции, увеличить конкурентоспо...
Компания:
РУСАЛ
Компании Нацпроектстроя цифровизировали управление движением на разъезде Лебзино
10 июн. 2024, 12:36:23
Дивизион ЖАТ ГК 1520 (входит в Нацпроектстрой) ввел цифровое управление движением поездов на разъезде Лебзино Московской железной дороги. Объект оснастили микропроцессорной централизацией МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона ЖАТ. Система позволяет дистанционно управлять стрелками и светофорами, ведет самодиагностику, блокирует внешние кибератаки, минимизирует эксплуатационные издержки на...
«Россети» и Сбер научат искусственный интеллект понимать электроэнергетику
07 июн. 2024, 17:50:02
Группа «Россети» и Сбер договорились о разработке новых и применении лучших существующих отраслевых AI-решений для цифровой трансформации электросетевого комплекса. Использование систем искусственного интеллекта позволит повысить надежность электроснабжения населения и бизнеса. Соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме подписали Первый заместитель...
На атомных станциях России установят современные модульные центры обработки данных
07 июн. 2024, 13:15:09
Пилотной площадкой, где будет реализовано данное решение, станет Нововоронежская АЭС Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») успешно завершил этап разработки конструкторской документации и информационной модели современного модульного ЦОД для Нововоронежской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнерге...
Росатом запустил первую очередь крупнейшего в Поволжье центра обработки данных «Иннополис»
04 июн. 2024, 12:15:13
Торжественное открытие состоялось при участии генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Госкорпорация «Росатом» запустила первую очередь центра обработки данных (ЦОД) «Иннополис» — крупнейшего дата-центра Приволжского федерального округа. Торжественное открытие состоялось при участи...
Ростех завершил разработку цифрового двойника авиационного двигателя АИ-222-25
03 июн. 2024, 11:15:00
Объединенная двигателестроительная корпорация завершила разработку цифрового двойника авиационного двигателя АИ-222-25 для учебных самолетов Як-130. Передовая технология позволит совершенствовать характеристики силовой установки и проектировать узлы новых модификаций двигателя с меньшими временными и материальными затратами. Кроме того, цифровой двойник позволит сократить объем испытаний для серти...
Компании «Нацпроектстроя» перевели на цифровое управление два объекта БАМа в Хабаровском крае
27 мая 2024, 12:44:30
В Хабаровском крае компании Дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в Нацпроектстрой) внедрили микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства на станции Этыркен и путевом посту 3169 км Байкало-Амурской магистрали. Работы – часть программы модернизации Восточного полигона железных дорог. Система МПЦ-ЭЛ позволяет дистанционно управлять стрелочными переводами и светофорам...
Новосибирский суперкомпьютер занял 2 место в номинации «Цифровой прорыв в промышленности»
24 мая 2024, 16:15:04
Суперкомпьютер «Оракул» на базе Новосибирского государственного университета (НГУ) стал финалистом ежегодной деловой премии в области цифровых технологий CIPR Digital. В 2024 году было подано 480 заявок на участие в премии от ведущих российских компаний, ведомств и субъектов РФ. В составе жюри CIPR Digital — Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций...
В ОДК заменяют натурные испытания авиадвигателей математическим моделированием
24 мая 2024, 14:45:09
На производственном комплексе «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации разработали и внедрили программу, которая позволяет сокращать объем натурных испытаний. С ее помощью впервые в двигателестроении провели математическое моделирование автоколебаний лопаток компрессоров газотурбинных двигателей. Проект стал финалистом премии CIPR Digital-2024.  Сотрудники опытно-к...
СП «Р-Телематика» будет разрабатывать и выпускать промышленные робототехнические комплексы
23 мая 2024, 18:00:39
Концерн "Телематика" и НПО "Андроидная техника" создали совместное предприятие "Р-Телематика", которое будет специализироваться на разработке, серийном производстве и внедрении промышленных роботехнических комплексов. Об этом говорится в сообщении "Телематики" со ссылкой на генерального директора концерна Алексея Нащекина. Также среди направлений новой ор...
РусГидро расширяет импортозамещение в IT-сфере
23 мая 2024, 09:45:02
В рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России», проходящей в Нижнем Новгороде, РусГидро подписало пакет соглашений с крупными отечественными IT-компаниями. «Мы считаем переход на российское программное обеспечение ключевым по нескольким причинам, – заявил заместитель генерального директора РусГидро Александр Чариков. – Прежде всего, это о...
«Россети» и ГК «Цифра» объединяют компетенции для цифровой трансформации ТЭК и ЖКХ
22 мая 2024, 17:45:01
Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко и Генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков на полях конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде в присутствии Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева и заместителя Министра энергетики РФ Эдуарда Шереметцева подписали меморандум, направленны...
«Россети» рассказали на конференции ЦИПР о повышении кибербезопасности сетевого комплекса
22 мая 2024, 17:15:01
Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко на сессии «От кибербезопасности до цифрового иммунитета» подчеркнул необходимость системной работы по защите объектов критической информационной инфраструктуры (ОКИИ). Требования по информационной безопасности отражены в Единой технической политике Группы «Россети»...
Росатом и НКК объединяют усилия для создания российской PLM-системы тяжелого класса на базе платформы САРУС
22 мая 2024, 16:30:17
Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород - Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры об...
Компания:
РОСАТОМ
В БФУ им. И. Канта создают уникальную цифровую среду нового кампуса
22 мая 2024, 15:45:17
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта приступил к реализации масштабного проекта по созданию передовой цифровой оболочки для строящегося университетского кампуса. Проект осуществляется в рамках программы создания кампусов мирового уровня, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, и станет одним из первых в России примеров комплексной цифровой трансформации университетско...
В Москве обсудили цифровую трансформацию железнодорожного транспорта АТР
22 мая 2024, 14:30:13
21-22 мая 2024 года в главном офисе ОАО «РЖД» в Москве состоялся круглый стол, посвященный ускорению цифровой трансформации железнодорожного транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В работе масштабного мероприятия, организованного по инициативе ОАО «РЖД» при содействии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), приняли участие более 60 уч...