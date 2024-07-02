«ЭТС-Проект» получил положительное заключение экспертизы по объекту ВЛ-330 кВ Курской АЭС

Компания «ЭТС-Проект» получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на техническую часть проектной документации по объекту «Строительство ВЛ-330 кВ от ОРУ 330 кВ I-й очереди Курской АЭС до ПС-330/10 кВ протяженностью 2,2 км».

В рамках работ над объектом специалисты компании успешно выполнили комплекс инженерных изысканий, обследование существующей ВЛ 330 кВ и разработали проектную документацию на воздушную линию 330 кВ. В составе документации разработаны технологические, конструктивно – строительные решения по ВЛ, проект организации строительства, охрана окружающей среды и раздел по ГОЧС.

Эта ВЛ 330 кВ играет ключевую роль, связывая Курскую АЭС с новой строящейся Курской АЭС-2, и является особо опасным объектом с повышенным уровнем ответственности.