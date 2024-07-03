Объявлены имена лауреатов премии «Глобальная энергия» 2024 года

Лауреаты премии «Глобальная энергия» 2024 года были объявлены 3 июля в Волгограде. Победителями стали уроженец Китая, профессор Шеффилдского университета (Великобритания) Цзы-Цян Чжу, пуэрториканец профессор химии Корнеллского университета (США) Эктор Абрунья и профессор Университета Цинхуа (КНР) Мингао Оуян.

Цзы-Цян Чжу стал лауреатом в номинации «Традиционная энергетика»: за выдающийся вклад в развитие электрифицированного транспорта, повышение энергоэффективности бытовой техники и снижение выбросов при выработке и использовании электроэнергии.

Эктор Абрунья был выбран в номинации «Нетрадиционная энергетика»: за фундаментальный вклад в области электрохимии, аккумуляторов, топливных элементов и молекулярной электроники.

Мингао Оуян стал победителем в номинации «Новые способы применения энергии»: за техническое лидерство в стратегическом планировании, исследованиях, демонстрации и коммерциализации новых энергетических транспортных средств, и, в частности, за решение технических проблем, связанных с долговечностью водородных топливных элементов, безопасностью литий-ионных батарей и взаимодействием транспортных средств с сетями.

Церемония объявления лауреатов прошла при участии губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, лауреата Нобелевской премии мира Рае Квон Чунга (Республика Корея), членов Международного комитета премии «Глобальная энергия» Уильяма Бьюна (Сингапур), Ли Сяо (КНР) и Дмитрия Бессарабова (ЮАР), а также президента Ассоциации Сергея Брилёва.

«Мы не должны останавливать сотрудничество только на экономике сегодняшнего дня, только на производстве сегодняшнего дня. Это очень глобальная история. Поэтому и премия «Глобальная энергия» говорит о более глобальной составляющей, на мой взгляд. Это глобальная энергия движения: куда мы будем двигаться, как мы будем развиваться, как мы будем сотрудничать, какие взаимодействия будут у нас в культурной сфере, в сфере образования, науки… И сегодня основу этого закладываем мы с вами, в том числе с проведением сегодняшнего мероприятия. Но кто мог представить, что Нобелевский лауреат будет читать лекцию нашим студентам? Что профессора, которых знает весь мир, будут встречаться с нашими детьми и разговаривать на одном языке. Они действительно хорошо понимают друг друга, берут в совместную проработку вопросы, заряжают энергией друг друга. Нам важно подпитаться их взглядами, экспертными решениями, которые мы принимаем. В том числе на дополнительное обводнение Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы. Это, в первую очередь, не экономический, а экологический проект. Проблема маловодья актуальна для всего мира», – заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Лауреаты были отобраны Международным комитетом, в состав которого входят ученые из 13 стран: Боливии, Венгрии, Индии, Китая, Кот-д'Ивуара, ОАЭ, России, Сингапура, США, Швейцарии, ЮАР, Южной Кореи, Японии.

«Рост доли электричества в структуре первичного энергоспроса – один из ключевых трендов в мировой энергетике последних лет. В этом отношении исследования лауреатов являются более чем актуальными. Это еще раз доказывает, насколько тонка грань между фундаментальной и прикладной наукой», – заявил Рае Квон Чунг, нобелевский лауреат, председатель Международного комитета по вручению премии «Глобальная энергия».

«Итоги голосования Международного комитета лишний раз подчеркивают, что у науки не должно быть административных и политических границ. Исследования, направленные на повышение эффективности действующих и использование новых источников энергии, объединяют крупнейших ученых со всего мира», – отметил президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв.

Церемония награждения лауреатов по традиции состоится в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве с 26 по 28 сентября 2024 г.

Краткие биографические справки лауреатов

Цзы-Цян Чжу

Профессор Цзы-Цян Чжу родился 23 сентября 1962 г. в провинции Чжэцзян, Китай. Сейчас он возглавляет Научно-исследовательскую группу электрических машин и приводов Шеффилдского университета.

Д-р Чжу — всемирно признанный новатор в области электрических машин и приводов, предназначенных для производства и использования электроэнергии. За последние 40 лет он внес большой вклад в развитие современных машин на постоянных магнитах (ПМ) и приводных систем для электрифицированного транспорта (электромобили, полностью электрифицированные самолеты, скоростные поезда) и бытовой техники (кондиционеры, стиральные машины, холодильники, пылесосы). Ученому принадлежат 96 патентов; еще 120 находятся на рассмотрении.

Эктор Абрунья

Доктор Абрунья родился 8 ноября 1953 г. в Пуэрто-Рико. Он является профессором химии Корнеллского университета. Исследования ученого посвящены поиску новых методов повышения производительности топливных элементов и батарей. К их числу относятся трансмиссионная электронная микроскопия и дифференциальная электрохимическая масс-спектрометрия, которые уже успели доказать свою эффективность. Команда исследователей во главе с доктором Абрунья является лидером в проектировании и разработке Li/S-батарей, обладающих высокой плотностью энергии и длительным циклом работы. Доктор Абрунья также разработал концепцию симметричных окислительно-восстановительных батарей, которая открыла новые возможности в области хранения больших объемов электрической энергии.

Мингао Оуян

Профессор Университета Цинхуа Мингао Оуян родился 27 октября 1958 г. в городе Тяньмэнь, Китай. Ученый разработал первый в Китае план внедрения транспортных средств на новой энергии, а также инициировал создание Китайского инновационного партнерства по твердотельным батареям (CASIP). Он совершил ряд открытий в области использования топливных элементов с протонообменной мембраной; изобрел новый тип гибридной трансмиссии топливных элементов; а также разработал крупнотоннажную и экологически чистую электролитическую систему получения водорода. Создал научно-техническую систему обеспечения безопасности для силовых батарей, а также раскрыл механизм полного термического процесса литий-никель-марганец-кобальт-оксидных (NCM) аккумуляторов.