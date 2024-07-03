Сергей Цивилев принял участие в заседании Совета при полпреде Президента РФ в СФО

Сергей Цивилев принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Встреча состоялась на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

На совещании обсуждались перспективы развития топливно-энергетического комплекса в регионах СФО, в частности, программа социальной газификации, обеспечение потребителей электроэнергией, развитие нефтегазохимии и другие вопросы. Отдельное внимание было уделено модернизации топливно-энергетического комплекса и достижению технологического суверенитета.



Сергей Цивилев отметил, что комплексное развитие ТЭК требует координации между Минэнерго, регионами и отраслевыми компаниями.

«Обеспечение внутреннего рынка и развитие внутреннего спроса остаётся одной из ключевых задач. Для этого необходимо развивать инфраструктуру, так как это открывает канал для дальнейшего роста экономики в целом», – отметил Министр.

Также на заседании был избран новый председатель совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС), им стал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Ранее этот пост занимал Сергей Цивилев.