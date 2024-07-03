Государственная Дума приняла законопроект о системообразующих территориальных сетевых организациях в электроэнергетике.

03 июл. 2024, 15:59:40
405
Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
Комитет Государственной Д...
Авторы и источники / Правообладателям

Государственная Дума приняла законопроект о системообразующих территориальных сетевых организациях в электроэнергетике.

Проект федерального закона № 594962-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о системообразующих территориальных сетевых организациях и внедрении автоматического дистанционного управления режимами работы объектов электроэнергетики) был принят во втором и третьем чтениях 3 июля 2024 года.

Законопроект предполагает создание в каждом субъекте Российской Федерации системообразующих ТСО (СТСО) – единого центра ответственности, который будет осуществлять функцию «одного окна» для потребителей услуг по передаче электроэнергии и энергосбытовых организаций, эксплуатировать бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства и устранять масштабные аварии на сетях прочих территориальных сетевых организаций по решению регионального штаба по надежности.

Статус СТСО планируется присваивать крупнейшей ТСО в регионе на основании утверждаемых Правительством РФ критериев, оценку соответствия критериям будет проводить региональный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, а принимать решение об определении СТСО – высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. При этом предполагается проводить оценку соответствия ТСО критериям отнесения к СТСО не чаще одного раза в 5 лет.

Выступая на пленарном заседании, председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный, подчеркнул, что при подготовке ко второму чтению была проведена большая работа со всеми заинтересованными сторонами, в том числе, «круглый стол», позволивший снять многие разногласия и подготовить значимые поправки.

Так:

  • введен запрет на осуществление организацией деятельности в качестве ТСО в случае ее нахождения под контролем иностранного инвестора;
  • установлена норма об обязанности передачи в безвозмездное владение и пользование СТСО или ТСО объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в случаях и порядке, определенных, Правительством РФ;
  • введена норма о рассмотрении СТСО инвестиционных программ ТСО, а также об обязательном участии экспертов СТСО при подготовке органами тарифного регулирования заключения по предложениям ТСО по установлению тарифов;
  • закреплено положение о том, что СТСО несет ответственность за надежность обеспечения электроэнергией и ее качество перед потребителями, присоединенными к бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства, и так далее.

Создание в каждом субъекте Российской Федерации одной СТСО, которая будет являться единым центром ответственности за надежное энергоснабжение, позволит эффективно проводить единую техническую и эксплуатационную политику, позволит синхронизировать внедрение отраслевых технологий и оборудования.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться
Правительство утвердило постановление о цифровых паспортах промышленной продукции
02 июл. 2024, 11:14:47
В России появятся цифровые паспорта промышленной продукции, что позволит упорядочить информацию о выпускаемой в стране промышленной продукции, выявить недостающие позиции и определить приоритетный порядок господдержки. Постановление о правилах формирования и использования таких паспортов подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Цифровые паспорта будут ф...
Вступают в силу изменения в закон о промышленной политике
01 июл. 2024, 13:15:11
Вступают в силу изменения в закон «О промышленной политике в Российской Федерации», разработанные Минпромторгом России и утвержденные в рамках федерального закона №658-ФЗ. Они создают новые условия для стимулирования приобретения российской промышленной продукции. В рамках изменений определены понятия «производитель российской промышленной продукции», «российская пром...
Правительство утвердило Концепцию совершенствования закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объёма на период до 2027 года
01 июл. 2024, 12:00:39
Правительство продолжает совершенствовать механизм государственных и муниципальных закупок. По поручению Президента принято решение систематизировать порядок их проведения при небольших потребностях – до 600 тыс. рублей. Работа будет идти в рамках утверждённой Правительством Концепции совершенствования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и&n...
Марат Хуснуллин: Правительство ускорит строительство по проектам КРТ
26 июн. 2024, 17:44:50
Комплексное развитие территорий (КРТ) – одно из ключевых направлений градостроительного развития регионов России. Правительство на постоянной основе занимается совершенствованием данного механизма. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждаются правила заключения соглашений между оператором КРТ и органами власти. «Мы мно...
ФАС подготовила изменения по вопросу консолидации объектов электросетевого хозяйства в ТСО
25 июн. 2024, 17:50:00
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления правительства РФ, согласно которому в некоторые акты, связанные с консолидацией объектов электросетевого хозяйства в территориальных сетевых организациях (ТСО), будут внесены изменения. Информация об этом была опубликована на Федеральном портале проектов нормативно правовых актов. Согласно проекту, первое нововведение пре...
Правительство утвердило порядок передачи государственного и муниципального имущества резидентам ТОР
25 июн. 2024, 10:00:09
Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) смогут получить в аренду или собственность государственное и муниципальное имущество без проведения торгов и использовать его для реализации инвестиционных проектов. Постановление о порядке передачи такого имущества подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Речь идёт о технике и оборудовании, которыми осна...
Режим СЭЗ будет действовать в прилегающих к Донбассу и Новороссии регионах
24 июн. 2024, 11:30:02
Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении действующего в Донбассе и Новороссии режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на приграничные территории. Документ опубликован на портале правовой информации. Речь идет о территориях регионов, которые граничат с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями или с Украиной: о Ростовс...
В Республике Крым завершилась передача в федеральную собственность автомобильной дороги Симферополь – Джанкой
18 июн. 2024, 11:00:13
В оперативное управление подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань» принят участок автомобильной дороги Симферополь – Джанкой протяженностью 118 км, который стал частью федеральной трассы Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь. Дорога берет начало от моста через Чонгарский пролив и, минуя множество населенн...
Утверждены планы мероприятий по исполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы
17 июн. 2024, 18:00:32
17 июня в Москве Россия и Белоруссия утвердили планы мероприятий по исполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы, согласованные ранее представителями профильных министерств и ведомств двух государств.  Планы мероприятий – рабочие инструменты исполнения Основных направлений, включающих в себя задачи во всех сфера...
Правительство расширило границы морского порта Усть-Луга
14 июн. 2024, 09:30:00
В границы морского порта Усть-Луга, расположенного в Ленинградской области, войдут дополнительные земельные участки и участки акватории. Распоряжение об этом подписано. На обновлённой территории порта будут построены объекты инфраструктуры для обеспечения деятельности универсального морского терминала мощностью 13 млн т грузов в год. Также на обно...
Правительство утвердило постановление о расширении территории опережающего развития на Сахалине
07 июн. 2024, 13:00:18
Территории опережающего развития «Горный воздух» и «Южная» в Сахалинской области будут объединены в новую ТОР, а её границы расширены. Постановление об этом подписано. Единая ТОР «Сахалин» будет охватывать город Южно-Сахалинск, а также городские округа Александровск-Сахалинский, Анивский, Корсаковский, Макаровский, Поронайский, С...
Сергей Цивилев и Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич парафировали Планы мероприятий по формированию объединённых рынков электроэнергии и газа
07 июн. 2024, 09:24:00
Сергей Цивилев и Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Кранкевич парафировали Планы мероприятий по формированию объединённых рынков электроэнергии и газа в рамках исполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024 – 2026 годы. «Документы содержат список основных шагов по формированию объединённых рынков электроэнергии и га...
Марат Хуснуллин: Утверждён порядок ведения реестра объектов капитального строительства вместо ФАИП
04 июн. 2024, 16:00:15
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее правила формирования и ведения реестра объектов капитального строительства, которые возводятся за счёт федерального бюджета. Реестр придёт на смену Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП). Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. «После передачи ФАИП Минстрою Ро...
Расширен перечень заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг закрытыми конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
30 мая 2024, 15:00:11
Глава государства подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Федеральный закон принят Государственной Думой 6 мая 2024 года и одобрен Советом Федерации 22 мая 2024 года. Справка Г...
По итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств подписан ряд документов
24 мая 2024, 18:00:12
По итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств подписан ряд документов: Концепция сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года и план первоочередных мероприятий по ее реализации. План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров до 2030 года. Протокол о внесении изменений в соглашение по созданию совместимых нац...
Госдума в первом чтении приняла закон о системообразующих территориальных сетевых организациях
23 мая 2024, 12:10:15
22 мая, Москва. – Государственная Дума в первом чтении приняла проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».   Анастасия Бондаренко отметила, что законопроект направлен на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей. «Законопроект пре...
Госдума в первом чтении приняла закон о системообразующих территориальных сетевых организациях
22 мая 2024, 17:30:01
Государственная Дума в первом чтении приняла проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».   Анастасия Бондаренко отметила, что законопроект направлен на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей. «Законопроект предусматривает создание...
Началось планирование работ по стандартизации на 2025 год в секторе «Строительство»
21 мая 2024, 16:00:25
Алюминиевая Ассоциация начинает заблаговременный сбор предложений в Программу национальной стандартизации на 2025 год. Ассоциация, являясь полноправным членом технических комитетов по стандартизации «Строительные материалы и изделия» (ТК 144), «Строительство» (ТК 465) и других смежных комитетов, с учетом необходимости проведения многоэтапной экспертизы поступающих предло...
Компания:
Алюминиевая Ассоциация
При Министре энергетики Российской Федерации Сергее Цивилеве учреждён научно-технический совет по развитию топливно-энергетического комплекса
17 мая 2024, 09:30:00
По поручению Министра энергетики России Сергея Цивилева при Главе Минэнерго РФ сформирован новый научно-технический совет (НТС) по вопросам научно-технологического развития топливно-энергетического комплекса.  Орган заменит собой все ранее существовавшие НТС и рабочие группы схожей направленности при Минэнерго. Соответствующий приказ был подписан Главой ведомства.  Одной из основн...
Правительство включило согласование площадок размещения объектов ВИЭ в число функций Системного оператора
15 мая 2024, 12:15:13
Новая процедура согласования мест размещения объектов ВИЭ с Системным оператором установлена Постановлением Правительства РФ от 03.05.2024 №561. Положения документа приняты в целях формирования рациональной структуры генерации в ЕЭС России и соблюдения установленных параметров ее надежности в условиях увеличения доли солнечной и ветровой генерации. В соответствии с принятыми нормами при соглас...