Государственная Дума приняла законопроект о системообразующих территориальных сетевых организациях в электроэнергетике.

Проект федерального закона № 594962-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о системообразующих территориальных сетевых организациях и внедрении автоматического дистанционного управления режимами работы объектов электроэнергетики) был принят во втором и третьем чтениях 3 июля 2024 года.

Законопроект предполагает создание в каждом субъекте Российской Федерации системообразующих ТСО (СТСО) – единого центра ответственности, который будет осуществлять функцию «одного окна» для потребителей услуг по передаче электроэнергии и энергосбытовых организаций, эксплуатировать бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства и устранять масштабные аварии на сетях прочих территориальных сетевых организаций по решению регионального штаба по надежности.

Статус СТСО планируется присваивать крупнейшей ТСО в регионе на основании утверждаемых Правительством РФ критериев, оценку соответствия критериям будет проводить региональный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, а принимать решение об определении СТСО – высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. При этом предполагается проводить оценку соответствия ТСО критериям отнесения к СТСО не чаще одного раза в 5 лет.

Выступая на пленарном заседании, председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный, подчеркнул, что при подготовке ко второму чтению была проведена большая работа со всеми заинтересованными сторонами, в том числе, «круглый стол», позволивший снять многие разногласия и подготовить значимые поправки.

Так:

введен запрет на осуществление организацией деятельности в качестве ТСО в случае ее нахождения под контролем иностранного инвестора;

установлена норма об обязанности передачи в безвозмездное владение и пользование СТСО или ТСО объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в случаях и порядке, определенных, Правительством РФ;

введена норма о рассмотрении СТСО инвестиционных программ ТСО, а также об обязательном участии экспертов СТСО при подготовке органами тарифного регулирования заключения по предложениям ТСО по установлению тарифов;

закреплено положение о том, что СТСО несет ответственность за надежность обеспечения электроэнергией и ее качество перед потребителями, присоединенными к бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства, и так далее.

Создание в каждом субъекте Российской Федерации одной СТСО, которая будет являться единым центром ответственности за надежное энергоснабжение, позволит эффективно проводить единую техническую и эксплуатационную политику, позволит синхронизировать внедрение отраслевых технологий и оборудования.