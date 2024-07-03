Консорциум «Энергетика будущего» подготовил очередной выпуск информационно-аналитического бюллетеня

Актуальные разработки участников научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего», созданного по инициативе Российского энергетического агентства Минэнерго России, представлены в новом выпуске информационно-аналитического бюллетеня.

В разделе «Новые технологии» представлены технологические компетенции РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и НИУ «МЭИ» по следующим тематикам: угольная, торфяная, сланцевая промышленность; нефтегазовая промышленность; электротехника; теплоэнергетика; низкоуглеродная и водородная энергетика.

Раздел «Школа менеджмента» знакомит читателей с актуальными задачами международной и российской энергетики. Материалы подготовлены исследователями Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова и Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России.

Нормативно-правовые документы по изменению законодательства и документы по стандартизации в области ТЭК, реализации экологической политики в ТЭК и смежных областях приведены в разделе «Законодательство», подготовленном экспертами РЭА Минэнерго России.

В разделе «Развитие персонала» размещена информация об образовательных программах повышения профессиональной квалификации различного уровня, а также ссылки на Отрытый лекторий Консорциума.



Ознакомиться с видеозаписями проведенных мероприятий можно на RUTUBE-канале РЭА Минэнерго России.

Подписаться на бюллетень Консорциума можно по ссылке.

Скачать первые два выпуска можно по ссылке.

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Приглашаем отраслевые организации представить свой передовой опыт на страницах бюллетеня для его масштабирования, а специалистов компаний – выступить экспертами исследований участников Консорциума.

Справочно: в состав научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего», созданного в 2022 году по инициативе РЭА Минэнерго России, входят РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГИМО МИД России, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Национальный исследовательский университет «МЭИ» и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Главной задачей консорциума является оказание методического и консультационного содействия в создании высокоэффективной системы непрерывного профессионального образования и повышения качества образования работников отраслей ТЭК России.

Бюллетень консорциума "Энергетика будущего" 5.13 MB | pdf