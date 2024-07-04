Итоги конференции WIRE PLAZA: аддитивные технологии

С 4 по 6 июня в Москве проходила 12-я международная специализированная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE. Эффективной коммуникационной площадкой по традиции стала конференция WIRE Plaza, объединившая более 30 экспертов и десятки посетивших ее слушателей.

Третий день программы был посвящен аддитивным технологиям и способам их применения в проволочной, литейной и кабельной промышленностях. В числе спикеров были представители компаний i3D, 3D Vision, 3D Life и AM.TECH, а официальными партнерами конференции выступили проект ADDITIVE MINDED, компания AM.TECH и цифровое издание INDUSTRY3D.

Дмитрий Гринин, сопродюсер и модератор WIRE Plaza

Современное производство больше не может опираться на старые подходы и практики, и должно по достоинству оценить сферу аддитивных технологий. Этот рынок только за последние два года показал рост на 60% и достиг объема в 15,5 млрд рублей, куда входит производство 3D-принтеров, 3D-сканеров, расходные материалы и различные услуги.

Михаил Кулик, 3D Vision

Как это ни удивительно, зачастую аддитивные технологии сегодня позволяют снизить расходы на производство и уменьшить издержки. И здесь важно разобрать основные принципы и применяемость тех или иных материалов и технологий. Однако само традиционное производство они не заменят, их задача – служить дополнением и технологическим преимуществом для производителей: например, помочь загрузить текущие мощности и выйти на производство новых продуктов.

В ходе конференции были затронуты такие темы, как высокоскоростная печать полимерами мастер-моделей для отливок, преимущества аддитивных технологий при создании металлозаготовок, опыт внедрения VoxelDance Additive при подготовке к 3D-печати, EBM-технологии 3D-печати трудносвариваемыми сплавами и многие другие.

Международная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE состоится с 3 по 5 июня 2025 года в Москве.