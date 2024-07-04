Отечественные алюминиевые решения как стимул трансформации инфраструктуры регионов

Председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская выступила спикером сессии «КРТ: Трансформация инфраструктуры регионов» в рамках саммита «Сильная Россия». Она представила доклад «Инновационные экологичные решения для современного строительства и развития инфраструктуры регионов».

Одной из ключевых тем саммита стал жизненный цикл и стоимость владения сооружением. В своем докладе Ирина Казовская подчеркнула, что экологические и экономические преимущества алюминия в наибольшей мере очевидны при учете стоимости жизненного цикла и стоимости владения зданий. Более 75% затрат в общей стоимости владения и эксплуатации зданий и сооружений приходится именно на операционные расходы. Применение более эффективных решений, несмотря на увеличение начальной стоимости, может в целом сократить стоимость жизненного цикла в 1,5-2,5 раза. Эффект окупаемости в рамках содержания и эксплуатации объекта виден уже с третьего года.

«При проектировании необходимо в обязательном порядке закладывать в расчеты параметры жизненного цикла и стоимости владения зданием или сооружением. Также при строительстве важно применять только экологичные и безопасные «зелёные» материалы, особенно, если речь идет о социальных объектах, где их применение должно стать обязательным и закрепленным на законодательном уровне. И что крайне важно, для развития компетенций применения инновационных материалов, Министерству образования РФ необходимо разработать и включить в учебные планы дисциплины по проектированию и строительству из алюминиевых сплавов, чего сейчас нет», - обозначила ключевые проблемы Ирина Казовская в своем выступлении.

Председатель Алюминиевой Ассоциации отметила необходимость повышения уровня экологической безопасности зданий и сооружений. Такой подход предполагает использование при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов недвижимости материалов и технологий «зеленого» строительства, обеспечивающих повышение качества среды обитания человека, обеспечение для него безопасной, комфортной и здоровой среды, минимизацию воздействия объекта недвижимости на окружающую среду за счет использования энергетически и экологически эффективных решений, а также минимизацию ресурсопотребления и материалоемкости объекта. Практика применения такого подхода доказала его экономическую и экологическую эффективность.

Ключевой темой сессии стало развитие регионов. Ирина Казовская представила региональные программы по применению высокотехнологичных конструкций и изделий из алюминиевых сплавов в различных сферах, способствующих повышению качества городской среды и инфраструктуры. Строительство жилых и социальных объектов, туристической инфраструктуры, дорожное строительство, создание новой современной транспортной и причальной инфраструктуры с использованием инновационных алюминиевых решений повышает качество жизни и уровень привлекательности регионов, что в конечном итоге приведёт к формированию более качественной, экологичной, доступной и комфортной среды, станет импульсом для развития малого и среднего бизнеса на местах.

Ирина Казовская отметила, что строительная отрасль является одним из драйверов развития потребления алюминия в стране. Этому способствуют масштабные проекты федерального и регионального уровней по капитальному строительству, реновации жилого фонда, обновления парковой, городской и транспортной инфраструктуры. Алюминиевые решения позволяют существенно сократить расходы при монтаже здания, обладают энергоэффективностью, могут перерабатываться практически бесконечно. Кроме того, современная архитектура позволяет гармонично вписывать новые здания и объекты в соответствии с экологией городской среды и в разных погодных условиях, включая труднодоступные регионы в субъектах Российской Федерации.

Среди таких решений – быстровозводимые конструкции, которые сегодня можно применять для строительства зданий и сооружений разного назначения, включая аэропорты, спортивные сооружения, фельдшерско-акушерский пункты (ФАПы), автостанции и даже заводские помещения. Благодаря прочности алюминиевых сплавов такие строения могут служить десятки лет, не требуя особого ухода. Кроме того, за счет применения уникальных технологий строительства, с возведением каркаса здания и дальнейшего монтажа коммуникаций по крыше, существенно сокращается срок ввода сооружения - до нескольких недель.

Использование современных технологий и компонентов на основе алюминиевых решений, производство которых локализовано на территории Российской Федерации, позволит повысить эффективность проектных решений: обеспечить энергоэффективность, долговечность, экологическую и бактериологическую чистоту применяемых материалов, что особенно актуально при проектировании социальных объектов.

«Российская алюминиевая промышленность способна предложить регионам комплексные проекты развития территории. В регионах страны производится вся номенклатура продукции – от мостов и шумозащитных экранов до опор освещения и инновационных кабелей к ним. Фактически, алюминий сегодня – вокруг нас. Это дома, современный транспорт, дорожная инфраструктура, аэропорты, социальные объекты и многое другое», - отметила Ирина Казовская.

Саммит деловых кругов «Сильная Россия» – главная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов инфраструктурного развития страны, формирования благоприятного инвестиционного климата и развития экономического потенциала регионов России.