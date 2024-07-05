Приглашаем на конференцию LAYTA CONNECT 2024
Вас ждут ведущие эксперты и отраслеобразующие компании, обсуждения перспектив рынка, демонстрация новинок и испытания оборудования. Примите участие в квест-соревновании на стендах производителей и установите новые партнерские связи. Среди участников - монтажные организации, проектировщики, системные интеграторы и конечные заказчики.
На экспертной сессии мы вам расскажем поо Кабели ParLan и почему они являются универсальным решением для современных систем безопасности и управления.
Целевая аудитория:
➲ Монтажные организации
➲ Проектировщики
➲ Системные интеграторы
➲ Конечные заказчики.
Цели мероприятия:
➲ Решение проблем проектирования и эксплуатации систем безопасности
➲ Налаживание партнерских отношений
➲ Создание сообщества отрасли
➲ Презентация готовых решений потенциальным клиентам.
На конференции присутствует наш эксперт Будняк Алексей, ему вы можете задать все интересующие вопросы.
Не упустите шанс встретиться с лицами, принимающими решения, и узнать потребности вашей целевой аудитории.