Процесс извлечения цветных и благородных металлов выходит на новый уровень

3 часа назад
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Источник:
УрФУ
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Разработки ученых Уральского федерального университета в области извлечения цветных и благородных металлов из сложного полиметаллического сырья становятся все более востребованными горно-металлургическими предприятиями.

На острие создания ключевых разработок в этой области — молодежная научная лаборатория перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов ИНМТ УрФУ. Работы здесь ведутся в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы».

В лаборатории проводятся комплексные исследования по разработке современных высокоэффективных технологических процессов извлечения цветных и благородных металлов. В частности, в течение последних полутора лет проведены исследовательские работы и опытно-промышленные испытания технологии использования активного затравочного гидроксида алюминия для повышения продуктивности разложения алюминатного раствора в цехе декомпозиции на заводе «РУСАЛ Краснотурьинск».

«На основании анализа результатов и учета факторов, выявленных в период проведения опытно-промышленных испытаний, мы рекомендовали внедрение промышленной установки с автоматическим режимом подачи сухого реагента и дозирования активной затравки в батареи декомпозиции на заводе «РУСАЛ Краснотурьинск», — говорит руководитель лаборатории Денис Рогожников. — Также запланировано продолжение исследований по повышению продуктивности алюминатного раствора уже на заводе «РУСАЛ Каменск-Уральский».

Кроме того, в настоящее время проводятся уникальные исследования по возможности вовлечения в производственный цикл сложных сульфидных золотосодержащих руд двойной упорности Республики Узбекистан в рамках договора в интересах Навоийского горно-металлургического комбината, являющегося четвертым производителем золота в мире. Достигнуты высокие показатели разрабатываемого процесса, ведется оптимизация режимов для последующего проведения опытно-промышленных испытаний совместно со специалистами комбината и Навоийского государственного горно-технологического университета. Ученым удалось добиться уровня извлечения золота в 90 %. Здесь работы планируется завершить до конца года и приступить к промышленным испытаниям.

Денис Рогожников подчеркивает, что спрос на подобные технологии непрерывно растет. Есть большая заинтересованность со стороны Уральской горно-металлургической компании, предприятий «Святогор», «Башкирская медь», «Первоуральского новотрубного завода», «Кыргызалтын».

Только за последний год сотрудникам лаборатории удалось выиграть четыре гранта Российского научного фонда. Всего же сейчас реализуется шесть грантов, и все они позволят значительно повысить уровень исследований и привлечь новых индустриальных партнеров. Направления работы в рамках грантов очень широкие — от переработки отходов глиноземного производства и золотосодержащей руды до отработанных дисплеев и аккумуляторных батарей для извлечения из них ценных металлов.

Деятельность лаборатории приобретает особую важность на фоне того, что сейчас очевидно глобальное истощение запасов богатого качественного сырья. В результате у предприятий есть два варианта — или разрабатывать новые месторождения, или перерабатывать уже имеющееся сырье, отходы производства.

«Для России это в принципе большая проблема — накопление большого объема отходов. Крайне важно снижать экологическую нагрузку на территорию, — говорит Денис Рогожников. — За счет снижения того вреда, который уже есть, а также создания новых технологий, позволяющих минимизировать образование новых отходов».

Лаборатория состоит из 20 сотрудников и активно привлекает к своей работе студентов.

«На основе проводимых работ студенты защищают дипломы, поступают в магистратуру и аспирантуру. Многие из них получают повышенные стипендии, к примеру, стипендию имени Станислава Набойченко, президента РФ, — отмечает Денис Рогожников. — У нас очень сильная, современная материальная база. В частности, благодаря поддержке руководства вуза недавно закуплены оптикоэмиссионный спектрометр и лазерный анализатор размера частиц. Иногда нам приходится работать с золотом, где оно присутствует в наноразмерных частицах, его еще называют „невидимое золото“. И с помощью наших знаний и имеющегося оборудования мы умеем концентрировать и извлекать такое золото».

Эдуард Никульников

Уральский федеральный университет — один из ведущих вузов России, расположен в Екатеринбурге. Участник проекта по созданию кампусов мирового уровня — части национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Университет — участник государственной программы поддержки российских вузов «Приоритет-2030», выступает инициатором создания и выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы».

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