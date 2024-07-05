Высшее образование доступно для каждого с ЗАО «ЗЭТО»

Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» приглашает выпускников школ 2024 года заключить договор на целевое обучение в следующие ВУЗы:

— ФГБОУ ВО «ИГЭУ» г. Иваново

по направлению 2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по программам бакалавриата, очное обучение

— ФГАОУ ВО «СПБПУ» г. Санкт-Петербург

по направлению 2.09.03.02 Информационные системы и технологии, 2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по программам бакалавриата, очное обучение

— ФГБОУ ВО ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГСХА г. Великие Луки

по направлению 4.35.03.06 Агроинженерия, 2.09.03.03 Прикладная информатика, 2.13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника по программам бакалавриата и магистратуры, очное и заочное обучение

— ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» филиал в г. Смоленске

по направлению 2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по программе бакалавриата, очное обучение

— ПСКОВ ГУ, г. Псков

по направлению 2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по программе бакалавриата, очное и заочное обучение.



Зачисление на целевые места проходят по отдельному конкурсу.

Предприятие гарантирует:

дополнительную стипендиальную программу

прохождение оплачиваемой практики на предприятии с официальным трудоустройством

гарантируемое трудоустройство после обучения с достойной и стабильной заработной платой

иногородним предоставляем жильё

единоразовая выплата «подъемных» — 100 000 руб. при трудоустройстве

социальный пакет

спортзал, медпункт на территории предприятия

участие в корпоративных мероприятиях

карьерный рост и профессиональное развитие

