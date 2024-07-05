Высшее образование доступно для каждого с ЗАО «ЗЭТО»
Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» приглашает выпускников школ 2024 года заключить договор на целевое обучение в следующие ВУЗы:
— ФГБОУ ВО «ИГЭУ» г. Иваново
по направлению 2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по программам бакалавриата, очное обучение
— ФГАОУ ВО «СПБПУ» г. Санкт-Петербург
по направлению 2.09.03.02 Информационные системы и технологии, 2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по программам бакалавриата, очное обучение
— ФГБОУ ВО ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГСХА г. Великие Луки
по направлению 4.35.03.06 Агроинженерия, 2.09.03.03 Прикладная информатика, 2.13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника по программам бакалавриата и магистратуры, очное и заочное обучение
— ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» филиал в г. Смоленске
по направлению 2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по программе бакалавриата, очное обучение
— ПСКОВ ГУ, г. Псков
по направлению 2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по программе бакалавриата, очное и заочное обучение.
Зачисление на целевые места проходят по отдельному конкурсу.
Предприятие гарантирует:
- дополнительную стипендиальную программу
- прохождение оплачиваемой практики на предприятии с официальным трудоустройством
- гарантируемое трудоустройство после обучения с достойной и стабильной заработной платой
- иногородним предоставляем жильё
- единоразовая выплата «подъемных» — 100 000 руб. при трудоустройстве
- социальный пакет
- спортзал, медпункт на территории предприятия
- участие в корпоративных мероприятиях
- карьерный рост и профессиональное развитие
Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (81153) 6-38-78; 89118901707 или 89211153040
Присоединяйтесь к нашей команде и начните свой профессиональный рост уже сегодня!