ТМХ и Самарская обладминистрация вместе будут развивать транспортную инфраструктуру региона

Трансмашхолдинг и Правительство Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам развития и модернизации транспорта общего пользования, в том числе городского наземного электрического транспорта.



Документ подписан на полях проходящей в Екатеринбурге выставки «ИННОПРОМ-2024».



Подписи под соглашением поставили генеральный директор ТМХ, член Бюро Союза машиностроителей России Кирилл Липа и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.



Стороны констатировали высокий потенциал и большой опыт ТМХ в области реализации комплексных транспортных проектов, организации поставок и технического обслуживания подвижного состава городского электрического транспорта.



В качестве важнейших задач сотрудничества Трансмашхолдинг и руководство Самарской области определяют развитие перевозок пассажиров наземным общественным транспортом, цифровизацию, развитие транспортной инфраструктуры, обновление парка подвижного состава.



Соглашение будет действовать на протяжении пяти лет.