В Москве ежегодно 15 мая празднуют день рождения Московского метрополитена. Он открыл свои двери в 7:00 15 мая 1935 года. Первая линия – Сокольническая – в момент запуска насчитывала 13 станций и имела длину 11,2 км. С тех пор метро Москвы непрерывно развивается.

Предприятие «ЗЭТО» является одним из поставщиков оборудования для контактной сети. Оборудование компании также эксплуатируется в Петербургском, Нижегородском, Новосибирском, Казанском, Самарском и Екатеринбургском метрополитенах.

Специализированное оборудование для метрополитена производства «ЗЭТО»:

панели распределительных устройств;

пункты распределительные депо;

пункты секционирования депо;

компенсаторы;

пункты переключения кабелей;

сединители электрические для тяговой сети метрополитена;

электросоединители стыков контактного рельса;

пункты переключения.

Сегодня Московское метро – это 263 станции. Протяженность 14 линий превышает 450 километров, чтобы проехать их все, понадобится больше 12 часов. Московское метро перевозит в день около восьми миллионов человек, что почти в 1,5 раза больше населения Санкт-Петербурга и в 89 раз — Великих Лук.