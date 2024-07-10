В Кирове проведут работы по устройству архитектурной подсветки фасадов зданий

В Кирове выполнят работы по устройству архитектурной подсветки фасадов зданий, сообщает RosTender.info.

Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» принимает заявки на участие в тендере до 10 июля. С победителем заключается контракт на сумму 49 млн рублей.

Работы необходимо провести в два этапа. Первый этап выполняется до 15.08.2024 года, второй - до 01.09.2024 года. В состав работ входят: подготовительные работы, включающие в себя обследование объектов, подготовку необходимой документации, получение разрешений на производство работ и допуск к объектам; электромонтажные работы; пуско-наладочные работы. Устанавливаемая подсветка должна состоять из светильника с корпусом со встроенным драйвером, светодиодным модулем с линзами, источником питания, торцевыми крышками, защитного рассеивателя и лиры подвеса. Корпус светильника ударопрочный, выполнен из алюминия, с анодно-оксидным покрытием.