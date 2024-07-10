В Пермском крае построят новый корпус школы
В селе Сива Сивинского района построят новый корпус школы, сообщает RosTender.info.
Управление развития инфраструктуры администрации Сивинского муниципального округа Пермского края принимает заявки на участие в тендерее до 25 июля. Начальная цена контракта составляет 482 млн рублей из средств краевого бюджета.
Согласно документации, предусматривается строительство отдельно стоящего нового корпуса, соединённого тёплым переходом с существующим трехэтажным зданием школы МБОУ «Сивинская СОШ». В новом корпусе планируется размещение учащихся 8-11классов на 300 учебных мест, а именно 12 классов по 25 человек. Строительство пристроя к существующей школе должно производиться без остановки учебного процесса. Окончание работ по возведению нового корпуса запланировано на 29 декабря 2026 года.