Марат Хуснуллин провёл совещание по вопросам развития Краснодарского края

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития Краснодарского края с участием губернатора Вениамина Кондратьева, представителей федеральных ведомств.

«Краснодарский край – важный экономический, культурный, туристический и промышленный центр с большими возможностями для роста. Поэтому благополучие местных жителей, комфорт гостей региона напрямую зависит от всестороннего развития ключевых отраслей. Краснодарский край входит в число лидеров по жилищному строительству в 2020–2023 годах исходя из динамики ввода жилья и объёмов строительства на душу населения. В прошлом году введено порядка 7,6 млн кв. м. Могу отметить, что в регионе остаётся большой потенциал для комплексного развития территории со строительством нового жилья, поэтому данным направлением мы продолжим активно заниматься», – сказал Марат Хуснуллин.

Для Краснодарского края важен вопрос снижения негативных последствий сброса сточных вод в акваторию Чёрного моря. Для этого ведутся работы по проектированию и строительству канализационных очистных сооружений. На совещании участники обсудили ход этих работ за счёт средств инфраструктурных бюджетных кредитов.

На встрече также подняли вопрос дорожного строительства в Краснодарском крае. Доля региональных дорог в нормативном состоянии в регионе превышает среднероссийский показатель (53,3%) и составляет 72,1%.

«Ключевым перспективным дорожным объектом на юге является, конечно, строительство дороги Джубга – Сочи. Строительство дороги даст мощнейший толчок в развитии Черноморского побережья и не только, а граждане смогут путешествовать с ещё большим комфортом. Мы получим курорт мирового уровня. У нас уже проведена большая работа в этом направлении, продолжаем заниматься данным проектом», – сообщил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что одной из стратегических целей является развитие Азово-Черноморского кластера, куда входит и Краснодарский край.

«Здесь важно комплексно подходить к задаче, у нас есть конкретные задачи по развитию этого макрорегиона. До 2030 года планируем увеличить градостроительный потенциал до 95 млн кв. м, повысить транспортную доступность, в том числе пропускную способность на маршруте вокруг Азовского моря, и сократить время в пути от Джубги до Адлера с семи до полутора часов, а также в два раза увеличить турпоток. Краснодарский край играет непосредственную роль в достижении этих показателей», – сказал Марат Хуснуллин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь поблагодарил Марата Хуснуллина за поддержку значимых проектов. По его словам, год назад благодаря вниманию Правительства России к курортному региону построили дальний западный обход Краснодара, увеличив пропускную способность и сократив время в пути к Черноморскому побережью и Крымскому мосту. Также открыли участки федеральной трассы М-4 «Дон» в районе Геленджика и Яблоновский мост. В регионе продолжают реализацию проектов, необходимых для развития курортов и повышения качества жизни.