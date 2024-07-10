В МЭИ разработали систему управления водно-химическим режимом энергообъектов

Ученые НИУ «МЭИ» разработали новую систему адаптивного управления водно-химическим режимом для существующих и вновь возводимых энергетических объектов нового поколения.

Система управления является универсальной во всем диапазоне рабочих нагрузок, включая пусковые режимы работы энергоблока. На данный момент система уже введена в опытно-промышленную эксплуатацию и проходит испытания.

Система адаптивного управления водно-химическим режимом позволяет значительно улучшить процесс регулирования химико-технологических параметров тем самым повысить уровень надежности и безопасности работы энергоблоков на тепловых и атомных электростанциях.

«Внедрение разработки наших ученых сократит количество нарушений водно-химических режимов и повысит надежность работы энергетического оборудования в целом. Новая система не только соответствует высоким стандартам качества, но и способствует экономической эффективности энергетических объектов, снижая затраты на эксплуатацию и повышая их надежность», — рассказал о новой системе ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Разработанная система адаптируется к изменяющимся возмущающим воздействиям с помощью нейронных сетей, что позволяет повысить эффективность управления водно-химическим режимом.

Внедрение подобных систем на энергетических объектах поспособствует сокращению количества нарушений водно-химического режима в 5-10 раз, а также уменьшению скорости роста отложений на 50%. Эти показатели достигнуты за счет применения блока адаптации к возмущающему воздействию. В составе блока адаптации имеется программа расчета коэффициентов компенсатора на основе нейросетевого обучения. Данная программа обеспечивает готовность к полноценной эксплуатации системы.

Новая система адаптивного управления водно-химическим режимом для энергетических объектов разработана учеными кафедры теоретических основ теплотехники им. М.П. Вукаловича НИУ «МЭИ».

Возмущающее воздействие — помехи, которые нарушают функциональную связь между задающим воздействием и регулируемой величиной.​​