На энергоблоке № 1 АЭС «Аккую» завершен монтаж системы преднапряжения защитной оболочки

В реакторном здании Блока № 1 АЭС «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом» в Турции) завершен монтаж системы преднапряжения защитной оболочки (СПЗО). Это часть герметичного ограждения, которая создает надежный защитный барьер, изолирующий внутреннюю защитную оболочку здания реактора от внешней среды.

Строительно-монтажные работы по установке элементов СПЗО проходили с самого начала сооружения здания реактора. На этапе возведения внутренней защитной оболочки выполнялся монтаж опорных стаканов и каналообразователей, выполняющих роль пустотообразователей, в которые в дальнейшем были смонтированы высокопрочные арматурные канаты и заполнены специальным цементным раствором. После набора конструкцией проектной прочности было выполнено натяжение 128-ми пучков арматурных канатов. Из них 68 натянуто горизонтально и 60 вертикально. Для натяжения стальных канатов применялись гидравлические домкраты. Усилие натяжения каждого пучка составило порядка 1200 тонна-сил.

«Закончены строительно-монтажные работы по натяжению стальных канатов системы преднапряжения защитной оболочки блока №1. Система преднапряжения повышает безопасность, устойчивость, технологичность реакторного здания и АЭС в целом. Эти работы относятся к особо сложным и ответственным. Они выполнены с соблюдением всех технических требований. Специалисты АЭС «Аккую» приступают к началу проведения приемочных испытаний всех элементов на определение их прочности. Кроме того, в ближайшее время система преднапряжения защитной оболочки блока № 1 будет проверяться на герметичность и плотность. Все российские современные водо-водяные энергетические реакторы имеют систему внутренних и внешних защитных герметичных оболочек», – рассказал первый заместитель генерального директора АО «Аккую Нуклеар» – директор строящейся АЭС Сергей Буцких.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

СПЗО – важный компонент системы безопасности защитной оболочки (контайнмента), который рассчитан на экстремальные нагрузки и их сочетания. Высокотехнологичная система придает дополнительную прочность бетонным конструкциям реакторного здания с помощью преднапряжения пучков стальных канатов. Оболочка выдерживает внутреннее давление в 5 кг/см2, внешнее воздействие от ударной волны, создающей давление 30 кПа, и падающего большого авиалайнера.

Россия продолжает вести конструктивный диалог со своими зарубежными коллегами, развивая сотрудничество со многими странами. Продолжается реализация крупных зарубежных энергетических проектов. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.