На ИННОПРОМ состоялась рабочая встреча ПО «ФОРЭНЕРГО» И ЮУРГУ. ЮУРГУ презентовал систему определения дефектов стеклянных деталей.

Сотрудничество вуза с холдингом началось три года назад. И сегодня оно развивается во множестве направлений.

Система определения дефектов стеклянных изоляторов - один из совместных проектов Южно-Уральского Государственного Университета и ПО «ФОРЭНЕРГО». С помощью системы выявить дефекты стеклодетали возможно наиболее точно и быстро.

Представители «ФОРЭНЕРГО» провели переговоры с проректором ЮУрГУ по научной работе Антоном Коржовым и обсудили скорейшее внедрение системы в производство. Также стороны подвели итоги работы за первое полугодие 2024 года и обсудили ряд направлений для продолжения совместной работы в сфере исследований, разработок и внедрения новых технологий на предприятиях холдинга, а также использования производственной и лабораторной базы Объединения для обучения студентов и аспирантов.

Сотрудничество предстоит многостороннее и долгосрочное - обсуждается совместная работа на период от 3 до 5 лет, и это только на начальном этапе.