X5 построит в Тамбовской области логоцентр за 3 млрд руб

ООО "Икс 5 Ритейл Групп" намерено инвестировать в строительство логистического центра для торговой сети "Пятерочка" в г. Котовске Тамбовской области, сообщил глава региона Максим Егоров.

"Проект должен быть реализован к маю следующего года. Инвестиции составят 3 млрд рублей. А налоговые поступления от работы предприятия такого уровня внесут значительный вклад в наполнение регионального бюджета для реализации всех социальных обязательств", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Егоров также сообщил, что при содействии правительства региона к будущему логистическому центру подводится дорожная и инженерная инфраструктура, включая автодорогу и электроснабжение.

X5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Чистая прибыль Х5 по итогам 2023 года выросла в 1,7 раза, до 90,28 млрд рублей. На конец 2023 года группа объединяла 24,472 тыс. магазинов, в том числе 21,308 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 972 супермаркета "Перекресток", 1,5 тыс. "жестких" дискаунтеров "Чижик" и 610 магазинов "Красный Яр" и "Слата".