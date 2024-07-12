Финский системный оператор объявил о строительстве ЛЭП 400 кВ Lowlands Line в целях увеличения пропускной способности передающей сети

4 часа назад
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Источник:
АО СО ЕЭС

Финский системный оператор Fingrid по результатам проведенного исследования определил пять районов на западном побережье Финляндии, подходящих для подключения к электрической сети шельфовой ветровой генерации к 2030 г. По данным Fingrid, на подключение шельфовых ВЭС потребуется дополнительно около € 0,6 млрд сверх инвестиционной программы в размере € 4 млрд, предусмотренной генеральным десятилетним планом развития электрических сетей в операционной зоне Fingrid (по состоянию на 2023 г.). Эти инвестиции будут направлены на строительство и модернизацию около 1 000 км ЛЭП напряжением 400 кВ. в нескольких отобранных Fingrid районах в Центральной Остроботнии, Юго-Западной Финляндии и Уусимаа.

Одним из проектов, реализуемых Fingrid в рамках инвестпрограммы, является проект строительства ЛЭП 400 кВ Lowlands Line, которая протянется от г. Калайоки на побережье Ботнического залива до г. Ямса в Средней Финляндии. ЛЭП 400 кВ Lowlands Line обеспечит передачу электроэнергии из крупного центра ветровой генерации на западном побережье к центрам потребления в других регионах Финляндии, подключение новых потребителей к передающей сети и в целом повысит надежность национальной энергосистемы. Проектом строительства ЛЭП 400 кВ Lowlands Line также предусмотрено сооружение трех новых ПС, которые обеспечат условия для подключения к электрической сети ВИЭ-генерации в районах, где до сих пор не было такой возможности, что, в свою очередь, будет стимулировать развитие генерации на базе ВИЭ. Новая ЛЭП также увеличит пропускную способность электрических связей в направлении от западного побережья к Южной Финляндии, что также повысит эффективность энергорынка и позволит Финляндии сохранить единую ценовую зону. Строительство ЛЭП 400 кВ Lowlands Line планируется завершить в 2027 г.

Информационно-аналитические ресурсы PEi, SEi https://www.powerengineeringint.com, https://www.smart-energy.com

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