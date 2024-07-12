МФТИ представил первый российский вездеход и АЗС на водороде

3 часа назад
196
Время чтения ≈ 11 минут
Источник:
МФТИ
Авторы и источники / Правообладателям

На технологическом форуме «Иннопром — 2024» в Екатеринбурге инженеры МФТИ представили первый российский водородный вездеход с водородной заправочной станцией. Вездеход «Русак К-10» на водороде сделан совместно с компаниями «Вездеходы для севера» (Нижегородская область), «Кубо» (Санкт-Петербург) и «Гидроджен Энерджи» (Московская область).

Это пятиосная машина габаритами 12х2,9 метра и высотой 3,6 метра, массой 12,5 тонн, способная развивать скорость до 60 км/ч с восемью пассажирами и грузом весом до 2,5 тонн.

Гибридная силовая установка работает от водородного топливного элемента мощностью около 120 кВт, который получает водород из шести баллонов суммарной емкостью 1200 литров с давлением 350 бар, то есть масса водорода на борту равна примерно 30 кг. Эта система питает группу тяговых литий-ионных аккумуляторов емкостью более 120 кВт*ч, которые, в свою очередь, обеспечивают энергоснабжение синхронным электродвигателям мощностью 180 кВт с постоянными магнитами.

Как рассказали разработчики, в режиме движения по зимнику на крейсерской скорости водородный вездеход способен проехать до 400–500 км без дозаправки. Систему можно развивать, модернизировав основные газовые узлы и магистрали до давления 700 бар, что увеличит автономность примерно на 50–60%. Установка электромоторов на каждую ось вездехода позволит существенно упростить трансмиссию и повысить эффективность управления вездеходом, что, в свою очередь, позволит повысить энергоэффективность, особенно при движении по сложному рельефу. Все инженерные системы и узлы интегрированы через CAN-шину, верхнеуровневая система управления спроектирована и запрограммирована на специальном контроллере.

Вездеход может быть передвижной базой для работы на Севере, способен преодолевать водные препятствия, а шины низкого давления обеспечивают минимальное воздействие на почвенный покров, что важно в условиях хрупкой природы Арктики.

«Для команды МФТИ это не первый опыт разработки гибридных силовых систем, но, безусловно, один из самых знаковых. Это экспериментальный образец, огромная работа проделана, но она еще не закончена — нам предстоят ходовые испытания в разных режимах, в том числе в суровых климатических условиях заполярного Ямала. Данная работа помогла нам набить новые шишки, решить массу инженерных задач. Водородный вездеход мы разработали специально для Международной арктической станции «Снежинка», которая запроектирована Инжиниринговым центром “Автономная энергетика” МФТИ для строительства в горах полярного Урала», — рассказал директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев.  

Водородный заправочный комплекс способен заправлять давлением до 700 бар различные транспортные водородные системы, которые соответствуют международному стандарту, включая вездеход «Русак К-10».

В состав разработки входит специальная Н2-АЗС. Заправочная водородная станция построена на базе взрыво- и пожаробезопасного компрессорного оборудования «сухого сжатия» без подачи смазочных материалов в камеру сжатия водорода. Станция имеет низкие значения удельного потребления энергии на сжатие водорода, хранение и последующую заправку транспортных средств. Для обеспечения высокого уровня безопасности была применена умная продувка сальниковых камер, компрессоров и технологических коммуникаций азотом.

«Разрабатываемые в МФТИ технологии “чистой энергетики”, телекоммуникации, а также искусственного интеллекта уже сегодня находят приложения в реальном секторе экономики. 

Наложенные на нашу страну санкции и двойные стандарты, применяемые к нашим ученым, сдерживают нас в мировой технологической гонке. Но это заставило нас в последние годы пересмотреть приоритеты в области прикладных разработок и фундаментальных исследований, сосредоточиться на тех направлениях, которые определяют стратегическое развитие науки в целом. Благодаря огромному научному и интеллектуальному потенциалу МФТИ и других ведущих вузов нашей страны можно смело говорить о том, что по ключевым направлениям мы готовы обеспечить национальный технологический суверенитет для будущих поколений, а по целому ряду приоритетных областей наша страна является мировым лидером. Например, наши разработки технологий в области водородной энергетики или мобильных источников питания являются объектами интереса зарубежных академических партнеров и индустриальных заказчиков», — подчеркнула Елена Анохова, первый проректор МФТИ. 

На отдельном стенде в составе экспозиции Минпромторга России МФТИ также представил водородный коптер и контейнерный мобильный комплекс заправки водородом БПЛА. Данные системы имеют безусловные преимущества по сравнению с аппаратами на ДВС и литий-ионных аккумуляторах, что подтверждено высоким интересом экспертов «Иннопрома» к передовым разработкам инженеров НТЦ автономной энергетики МФТИ.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку
Мощность солнечных батарей выросла в 2 раза при плохом освещении
3 часа назад
Ученые Университета МИСИС и Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова (ИСПМ РАН) создали органические полупроводники для широкоформатных перовскитных модулей, которые при низком освещении увеличивают их мощность до 90%, а КПД на 2,42%. В перспективе новый тип солнечных батарей позволит эффективно вырабатывать электроэнергию не только...
Ударные волны солнечного ветра способны повреждать электросети на Земле
8 часов назад
Астрономы из США выяснили, что ударные волны, присутствующие в структуре солнечного ветра, могут сталкиваться с магнитосферой Земли и в некоторых случаях порождать не только яркие полярные сияния, но и мощные электрические тока на поверхности Земли, способные повредить электрические сети. Результаты наблюдений ученых были опубликованы в статье в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences....
В МЭИ разработали систему управления водно-химическим режимом энергообъектов
10 июл. 2024, 14:30:38
 Ученые НИУ «МЭИ» разработали новую систему адаптивного управления водно-химическим режимом для существующих и вновь возводимых энергетических объектов нового поколения. Система управления является универсальной во всем диапазоне рабочих нагрузок, включая пусковые режимы работы энергоблока. На данный момент система уже введена в опытно-промышленную эксплуатацию и проходит испыт...
Разработки для электроэнергетического сектора с использованием 3D-моделирования представлены на вебинаре консорциума «Энергетика будущего»
10 июл. 2024, 09:15:00
Российское энергетическое агентство Минэнерго России совместно с партнерами научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего» продолжает серию открытых вебинаров с участием разработчиков перспективных технологий. На очередном вебинаре были представлены разработки с использованием технологии 3D-моделирования и виртуальной реальности, внедренные в образовательный процесс: визу...
Процесс извлечения цветных и благородных металлов выходит на новый уровень
05 июл. 2024, 12:15:03
Разработки ученых Уральского федерального университета в области извлечения цветных и благородных металлов из сложного полиметаллического сырья становятся все более востребованными горно-металлургическими предприятиями. На острие создания ключевых разработок в этой области — молодежная научная лаборатория перспективных технологий комплексной переработки минер...
Ученые создали новый вид магнитной керамики
05 июл. 2024, 10:15:00
Ученые из Совместного университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, МФТИ и их иностранные коллеги создали новый вид магнитной керамики и провели его экспериментальное исследование. Обнаруженные ими свойства оказались весьма привлекательными для нужд терагерцовой электроники — в системах связи, медицине, безопасности, для создания новых измерительных приборов, в астрофизике и для элементов компьютерной п...
В МЭИ разработали технологию предикативной оценки характеристик систем компьютерного зрения
04 июл. 2024, 16:15:04
 Ученые НИУ «МЭИ» разработали технологию, которая позволяет ускорять создание и внедрение комплексов компьютерного зрения для робототехнических систем, авиакосмической отрасли и медицины. Одной из часто встречающихся задач компьютерного зрения является определение положения предмета в замкнутом пространстве. Ярким примером служит определение относительного положения объекта на...
Укрепить дороги оптоволокном. Способ ученых Пермского Политеха повысит качество дорожного покрытия и утилизирует отходы
04 июл. 2024, 10:15:17
Одна из основных причин, по которым автомобильные дороги приходится часто ремонтировать, — это образование поверхностных дефектов из-за постоянных нагрузок от транспортных средств. Общий вес только одного большого грузовика может достигать 40 тонн. Во время эксплуатации асфальтобетона происходит его сжатие и растяжение, это усложняет задачу повышения прочности всего дорожного слоя. Существую...
Консорциум «Энергетика будущего» подготовил очередной выпуск информационно-аналитического бюллетеня
03 июл. 2024, 17:59:45
Актуальные разработки участников научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего», созданного по инициативе Российского энергетического агентства Минэнерго России, представлены в новом выпуске информационно-аналитического бюллетеня. В разделе «Новые технологии» представлены технологические компетенции РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и НИУ «МЭИ&ra...
В Волжском филиале НИУ «МЭИ» состоялся запуск блокчейн-сети
03 июл. 2024, 09:15:03
В Волжском филиале Московского энергетического института (НИУ «МЭИ») состоялся запуск блокчейн-сети, являющейся «надстройкой» системы прогнозирования надежности и безопасности объектов энергетики, которая была разработана в НИУ МЭИ. Блокчейн-сеть обеспечит безопасный обмен данными и повысит доверие между участниками отрасли. В церемонии приняли участие директор Волжского фи...
Ученые повысили эксплуатационные характеристики изделий из никелевых суперсплавов
02 июл. 2024, 13:15:00
Учёные Университета МИСИС предложили усовершенствованную технологию нанесения защитных покрытий на никелевые суперсплавы, применяемые в аэрокосмической, энергетической и машиностроительной отраслях. Методика значительно продлевает срок службы изделий и снижает их износ более чем в 3 раза. Чтобы улучшить характеристики и срок службы жаростойких суперсплаво...
Студенческие​ отряды МЭИ открыли 65 трудовой сезон
01 июл. 2024, 17:00:05
1 июля 2024 года Студенческие отряды МЭИ открыли 65-й трудовой сезон и 15-й сезон работы в студенческих отрядах ПАО «Россети».  В 2024 году в третий трудовой семестр отправились 150 человек из 14 отрядов МЭИ. На открытии трудового сезона с приветственными словами к студентам обратились представители органов государственной власти,...
Для ИТЭР поставили все 19 катушек тороидальных магнитных полей
01 июл. 2024, 14:30:14
Япония и Европа поставили на стройплощадку международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во французском Провансе все 19 катушек тороидальных магнитных полей, которые будут удерживать плазму внутри реактора после его запуска. Об этом в понедельник сообщил портал Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS). "Завершение сборки и доставка на территорию ИТЭР все...
Использование технологий виртуальной реальности при обучении работников ТЭК стало темой новой лекции консорциума «Энергетика будущего»
01 июл. 2024, 09:30:00
Вопросы применения современных информационных технологий при подготовке специалистов топливно-энергетического комплекса и повышении их квалификации обсудили в ходе очередной лекции научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего», созданного по инициативе Российского энергетического агентства Минэнерго России. Заведующая Научно-образовательным центром (НОЦ) «Экология...
«Росатом» открыл Центр аддитивных технологий общего доступа в Томском политехническом университете
28 июн. 2024, 14:00:00
28 июня 2024 года Топливный дивизион «Росатома» открыл первый за Уралом Центр аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД) в Томском политехническом университете (Томский Политех, ТПУ) на базе передовой инженерной школы «Интеллектуальные энергетические системы». Мероприятие было приурочено ко Дню молодежи. Это второй ЦАТОД в России: первый был открыт при поддержке «Ро...
Ородруин не страшен: химики синтезировали циклические силиконы, устойчивые к высоким температурам и радиации
27 июн. 2024, 15:00:12
Ученые МФТИ совместно с коллегами из ИНЭОС РАН модифицировали ранее разработанный ими метод получения силоксановых макроциклов заданного размера. В присутствии платинового катализатора к звеньям цикла присоединяются карбораны — бороуглеродные многогранники, придавая полимерам стойкость к высоким температурам, окислению и радиации. Подобные соединения интересны, в частности, для атомной промы...
Новые результаты учёных Сколтеха помогут улучшить моделирование дефектов в композитных материалах
26 июн. 2024, 18:00:19
Группа учёных из Центра науки и технологий добычи углеводородов Сколтеха получила новые результаты, которые помогут улучшить моделирование дефектов в композитных материалах, а значит для их производства потребуется меньше тестов и расходов. Авторам удалось усовершенствовать созданную ранее модель с учётом того, что волокна в композитных материалах могут быть разнонаправленными и переплетаться межд...
Разработка ученых Пермского Политеха предотвратит потерю сигнала при использовании оптоволокна
26 июн. 2024, 10:00:03
В коммуникационных технологиях, навигации, медицине, нефтегазовой промышленности и даже в космосе для передачи больших объемов информации на дальние расстояния используют оптоволокно. Качество передаваемого сигнала напрямую зависит от наконечника, который механически выравнивает и соединяет концы кварцевых волокон между собой. Его можно встретить, когда подключается кабель с интернет-соединением к...
В НИУ «МЭИ» создали новый тип электрического генератора для ветряных электростанций
25 июн. 2024, 16:30:00
Специалисты НИУ «МЭИ» разработали новый тип электрического генератора для ветряных электростанций. Отличительной чертой генератора является его тесная связь с магнитным преобразователем скорости вращения. В разработанном генераторе преобразователь скорости работает не с помощью традиционного зубчатого зацепления, а на основе взаимодействия постоянных магнитов. Преобразование дв...
Вопросы развития российского нефтегазового комплекса в условиях санкционного давления обсудили на лекции консорциума «Энергетика будущего»
25 июн. 2024, 11:15:09
Влияние зарубежных санкций на нефтегазовый комплекс России и пути его развития в новых условиях стали темами новой лекции научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего», созданного по инициативе Российского энергетического агентства Минэнерго России. Доцент кафедры мировой экономики Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова, старший научный сотрудник Лабор...