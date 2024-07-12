Минэнерго провело заседание межведомственного штаба по стабилизации ситуации в электросетевом комплексе Республики Дагестан.

В рамках рабочего совещания рассмотрены вопросы текущего прохождения периода высоких температур наружного воздуха, реализации комплексного плана по повышению надёжности и стабилизации ситуации в электросетевом комплексе, а также шаги, необходимые для выполнения сформированных ранее поручений.

Межведомственный штаб поручил обеспечить круглосуточный контроль состояния оборудования на высокозагруженных центрах питания с учётом погодных факторов, режимно-балансовой ситуации и прогнозируемых максимумов потребления.

«Основная текущая задача – обеспечить быстрое восстановление, оперативную реакцию на технологические нарушения, а также минимизацию сроков отключения энергоснабжения потребителей», – подчеркнули в Минэнерго.

Для этого в Республику при необходимости должны привлекаться дополнительные силы и средства из других регионов.

В Минэнерго отметили, что помимо обязательных технологических мероприятий, необходимо выстроить эффективную работу сетевой компании и региональных властей в части платежной дисциплины. Это позволит сформировать постоянный источник инвестиций для модернизации распределительных сетей.

В частности, на заседании обсудили ход реализации программы устранения перегрузок оборудования на основных центрах питания. Для исключения необходимости ввода временных ограничений энергоснабжения потребителей в условиях резкого роста потребления сегодня был обеспечен ввод в эксплуатацию модернизированных силовых трансформаторов на подстанциях 110 кВ «Акташ» и «Ярыксу».

«Развитие энергетики региона является фундаментом для интенсивного роста промышленности и туризма», – подчеркнули в Минэнерго.

Также на заседании федерального штаба рассмотрена реализация задач по сокращению потерь в распределительных сетях и исполнению судебных решений по многоквартирным домам, которые незаконно потребляют электрическую энергию. В частности, стимулирование потребления электроэнергии в домовладениях по приборам учёта, в соответствии со скорректированными нормативами потребления электрической энергии.