«Группа Оргсинтез» планирует инвестировать в химические производства в Чувашии

"Группа Оргсинтез" планирует инвестировать в химические производства в Новочебоксарске в Чувашской Республике около 40 млрд рублей. Речь идет, в том числе, о воссоздании в России производства кремнийорганических продуктов на основе метилхлорсиланов и создании производства окиси пропилена, рассказал ТАСС генеральный директор компании Сергей Мерзляков в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром".

"Группа Оргсинтез" совместно с партнерами рассматривает реализацию двух проектов в области импортозамещения: воссоздание в России производства кремнийорганических продуктов на основе метилхлорсиланов и создание производства окиси пропилена. Оценка собственных инвестиций в уже реализованные и планируемые проекты, направленные на замещение импорта, составит около 40 млрд рублей", - сказал Мерзляков.

Он добавил, что сейчас группа производит исходное для развития производственных цепочек сырье: соляную кислоту и антрахиноновую перекись водорода.

Соляную кислоту планируется использовать для организации на площадке в Новочебоксарске производства кремнийорганических мономеров. Этот проект планируется реализовать совместно с профильным казанским предприятием.

Второй проект - "Волжская окись" - планируется реализовывать совместно с дзержинским предприятием-партнером, он позволит заместить импорт продуктов из окиси пропилена.

"Группа Оргсинтез" предоставляет партнерам все необходимые для развития проектов условия. Наша площадка обладает развитой инфраструктурой: энергетикой, очистными сооружениями и транспортной системой, в том числе собственным портом на Волге", - рассказал Мерзляков.

8-11 июля в Екатеринбурге проходит Международная промышленная выставка "Иннопром". ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.