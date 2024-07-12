Повышена надежность газоснабжения Южно-Сахалинской ТЭЦ-1

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 (обособленное подразделение ПАО «Сахалинэнерго», входит в Группу РусГидро) получила возможность обеспечивать себя газом от двух источников. Бесперебойная подача голубого топлива позволила улучшить экологическую ситуацию в самом крупном населенном пункте острова Сахалин – городе Южно-Сахалинске.

Впервые в этом году газоснабжение Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в период проведения ремонтно-профилактических мероприятий на газораспределительной станции «Дальнее» сохранялось в полном объеме. Это стало возможным благодаря новой ГРС «Южная», а также построенному газопроводу «Восточный», который связал две ГРС - «Южная» и «Дальнее».

Ранее, с 2011 года, Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – крупнейший энергоисточник в островном регионе – снабжалась только от ГРС «Дальнее», а резервным топливом для работы энергоблоков в периоды «газовых пауз» служил уголь.

Теперь Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 обеспечена газом от двух источников - газораспределительных станций (ГРС) «Южная» и «Дальнее». Это позволило отказаться от сжигания угля в период ремонтно-профилактических работ на ГРС «Дальнее». Таким образом улучшились экологические характеристики теплоэлектростанции и экологическая ситуация в городе Южно-Сахалинске.

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 обеспечивает электроэнергией практически весь юг острова, поддерживает устойчивый режим работы в энергосистеме, даёт тепло потребителям г. Южно-Сахалинска. Первый энергоблок станции введён в строй в декабре 1976 года, а строительство второй очереди закончилось в 1986 году. В 2012 году введён в эксплуатацию 5-й энергоблок на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 общей мощностью 91,2 МВт. В 2013 году состоялся пуск 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Его электрическая мощность составила 139,1 МВт., тепловая мощность – 133,5 Гкал/час.