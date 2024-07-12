В Иглинском районе Башкирии продолжается строительство подстанции «Алаторка»
ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочернее предприятие АО «БЭСК») в качестве генерального подрядчика продолжает строительство подстанции «Алаторка» в Иглинском районе Башкирии. Заказчиком проекта является ООО «Башкирэнерго».
Сейчас на месте строительства сооружено здание общеподстанционного устройства, подготовлены фундаменты для двух масляных трансформаторов, проведена канализация маслопровода и установлена емкость маслосборника. Ранее были завершены работы по планировке территории подстанции и приобретено электротехническое оборудование. В ближайшее время планируются работы по устройству разуклонки маслоприемника, строительству подъездной дороги и устройству внутриплощадочных проездов.
Новый энергообъект придаст дополнительные мощности электроэнергии активно развивающемуся району. Окончание строительства ПС «Алаторка» намечено на 2025 год.