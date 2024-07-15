В Орловскую область прибыли на помощь бригады энергетиков компании «Россети Центр» из соседних регионов

Энергетики «Орелэнерго» продолжают устранять последствия грозы и шквалистого ветра в Орловской области. На помощь орловцам прибыли коллеги из Курского, Белгородского, Калужского, Тульского, Липецкого, Воронежского и Тамбовского филиалов компании «Россети Центр». Бригады распределяются по участкам технологических нарушений и незамедлительно приступают к работе по ликвидации последствий стихии.

В настоящее время в восстановительных работах задействованы 67 бригад: 184 специалиста и 95 единиц спецтехники. В распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 1,7 МВт, которые будут использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам в случае необходимости. Также задействованы дополнительные силы орловских подрядных организаций.

На горячую линию энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 привлечены дополнительные операторы для оперативного взаимодействия с потребителями. Энергетики оперативно реагируют на поступающие сообщения о нарушении электроснабжения.

В филиале «Орелэнерго» введен особый режим работы, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. Работа по устранению технологических нарушений ведется непрерывно до возобновления подачи электроэнергии каждому потребителю.

В «Орелэнерго» работает оперативный Штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой социально значимых объектов.

Напомним, в ночь на 15 июля в Орловской области прошел грозовой фронт с шквалистыми порывами ветра. Специалисты филиала «Россети Центр» – «Орелэнерго» незамедлительно приступили к восстановлению электроснабжения потребителей региона, нарушенное из-за непогоды.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а обратиться в энергокомпанию или МЧС. Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно). Также узнать о планируемых сроках восстановления подачи электроэнергии можно в мобильном приложении «Есть свет!».