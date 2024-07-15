Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции горной трассы в Крыму

15 июл. 2024, 14:30:00
583
Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
interfax-russia.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Государственная экспертиза одобрила проектную документацию реконструкции участка трассы от села Перевальное до Алушты (республика Крым), сообщила в понедельник пресс-служба заказчика работ ГКУ "Служба автомобильных дорог Республики Крым".

"Служба автомобильных дорог Республики Крым" сообщает о получении положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта на участке км 155 - км 180. Первый этап км 0 - км 16,1", - говорится в сообщении ГКУ в телеграм-канале.

Уточняется, что в рамках первого этапа пройдет реконструкция действующего участка автомобильной дороги от села Перевальное до Алушты. Здесь планируется строительство одной транспортной развязки, шести мостов и путепроводов и четырех подземных переходов для пешеходов. После завершения реконструкции техническая категория дороги повысится до IВ. Сейчас на небольшом протяжении этого участка находится четырехполосная дорога, переходящая в две полосы.

В рамках второго этапа будет построена новая дорога в объезд Алушты к трассе на Ялту. Работы уже ведутся, дорожники заняты переустройством инженерных коммуникаций, устройству земляного полотна, строительством искусственных сооружений.

Контракт на строительство участка трассы в обход Алушты заключен в апреле 2023 года с АО "ВАД" (Вологда). Его стоимость составила 22,4 млрд рублей. Работы должны быть завершены в конце ноября 2026 года.

Контракт на реконструкцию участка трассы от Перевального до Алушты еще не заключен, но подрядчиком проектирования, согласно информации на сайте госзакупок, также является АО "ВАД". Он был заключен в конце 2021 года, его цена составила 939,1 млн рублей.

Также АО "ВАД" является подрядчиком строительства двух этапов дороги, которая соединит трассу "Таврида" с селом Перевальное. Общая протяженность двух этапов составляет 25,2 км, общая цена двух контрактов - 31,07 млрд рублей.

Компания "ВАД" создана в 1994 году в Санкт-Петербурге, в январе 2017 года перерегистрирована в Вологде. Она была единственным исполнителем работ по строительству трассы "Таврида", которая стала федеральной и создавалась за счет средств Госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку
Северная железная дорога﻿ проводит капитальный ремонт пути на участке Фурманов – Волгореченск
15 июл. 2024, 18:00:00
Северная железная дорога проводит капитальный ремонт пути на участке Фурманов (Ивановская область) – Волгореченск (Костромская область). Общая длина отремонтированного пути составила 11,2 км. Железнодорожники уложили бесстыковой путь на новые железобетонные шпалы, обновили балласт из щебня, очистили полосу отвода железной дороги и установили новые пикетные столбики. Также капитально отрем...
Инвестиции в горнолыжную инфраструктуру в течение пяти лет составят 600 млрд рублей
15 июл. 2024, 17:30:11
Объем вложений в горнолыжную отрасль за последние годы значительно выросли, а в ближайшие три-пять лет они достигнут 600 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам генеральный директор АНО "Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий" Илья Виноградов на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ). "Объем вложений в горнолыжную отрасль за последние годы значительно...
Глава Минпромторга Антон Алиханов доложил Президенту о результатах господдержки металлургических предприятий
15 июл. 2024, 17:15:11
Министр промышленности и торговли отметил, что на внутреннем рынке государство продолжает формировать емкий спрос на металлопродукцию за счет реализации масштабных инфраструктурных строек, в том числе тех, которые закладываются в новые нацпроекты. Правительство оказывает господдержку металлургическим компаниям, которые наращивают вложения в создание новых высокотехнологичных производств и эколо...
Собянин объявил о начале строительства станции «Достоевская» Кольцевой линии метро
15 июл. 2024, 17:00:11
В Москве начали строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро. Оно будет идти около четырех — пяти лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. «Начали исторический проект — строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро. Она станет первой станцией, построенной на Кольцевой спустя 70 лет после полного за...
Линии наружного освещения обустраивают на 21 участке дорог в Подмосковье
15 июл. 2024, 16:00:21
Для повышения безопасности движения на региональных дорогах Московской области продолжается строительство линий наружного освещения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время дорожники обустраивают больше 30 км новых линий из планируемых 35 км, сообщили в Минтрансе Подмосковья. «Обустраиваем 33 км новых линий освещения на 21 участке дорог в 10 го...
«Мантера» планирует привлечь не менее 52 млрд рублей инвестиций в ОЭЗ «Архыз»
15 июл. 2024, 15:15:03
Статус резидентов и разрешение на ведение деятельности в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Архыз" уже получили два инвестора, проекты компаний подразумевают привлечение совокупных инвестиций в размере не менее 52 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе группы "Мантера", которая развивает курорт. "Статус резидентов и разрешение на ведение деятельности в особой...
Правительство выделило финансирование на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в Севастополе
15 июл. 2024, 13:45:28
Более 730 млн рублей будет направлено из резервного фонда Правительства на проведение капитального ремонта берегоукрепительных сооружений в Севастополе, повреждённых в результате неблагоприятных погодных условий в конце 2023 года. Распоряжение об этом подписано. С помощью выделенных средств будет восстановлена береговая линия в районе набережных Прим...
Александр Новак принял участие в церемонии подписания двух концессионных соглашений на площадке Кавказского инвестиционного форума
15 июл. 2024, 13:15:28
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак принял участие в торжественной церемонии подписания концессионного соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности между правительством Республики Дагестан, управляющей компанией АО «Кавказ.РФ» и резидентом ОЭЗ в целях реализации проекта «Каспийский прибрежный кластер», современного...
Тепличный комплекс в Ростовской области модернизируют за 3,7 млрд руб
15 июл. 2024, 12:00:43
Тепличный комплекс "Южный" в Неклиновском районе Ростовской области модернизируют за 3,7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" замгубернатора - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский в ходе своей поездки в Неклиновский район. Модернизация будет заключаться во внедрении системы ассимиляционного освещения на площади 13,6 га. Финансирование прое...
В Корсакове дан старт строительству «Дальневосточного квартала»
15 июл. 2024, 10:59:50
Сегодня в Корсаковском районе состоялась торжественная закладка первого камня строительства «Дальневосточного квартала» от одного из крупнейших российских застройщиков — ГК «Самолет». Инвестиционный проект реализуется в статусе резидента ТОР «Сахалин» с мерами государственной поддержки. Жилой комплекс «Сердце Сах...
Началось строительство пяти жилых корпусов с разноэтажными секциями на западе столицы
15 июл. 2024, 10:00:00
На западе столицы появится пять жилых корпусов, рассчитанных на 2 595 квартир. Мосгосстройнадзор выдал застройщику соответствующее разрешение. Об этом сообщил глава ведомства Антон Слободчиков. Объект возведут в районе Солнцево по адресу: улица Производственная, земельный участок 25/1. «В рамках второй очереди жилого комплекса на земельном участке около 3,2 гектара инвестор построи...
Согласован проект нового офисного центра на улице Пресненский Вал
15 июл. 2024, 09:45:00
Деловой центр на территории городского квартала Republic получил свидетельство Москомархитектуры об утверждении архитектурно-градостроительного решения. Здание выполнят в стиле хайтек. Об этом рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, ...
В Амурской области стартовал ремонт 31 км трассы Р-297 «Амур»
12 июл. 2024, 17:00:02
Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» приступило к работам на участке с 1644-го по 1675-й км федеральной автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск. В рамках ремонта на объекте, расположенном в районе поселка Архара, предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, устранение неровностей выполнят с применением технологии холодн...
«Норникель» обеспечил Норильск стабильным интернетом
12 июл. 2024, 16:15:22
«Норникель» завершил прокладку резервной линии оптоволокна (произведённого ООО «Инкаб» прим. ред.) от Нового Уренгоя до Норильска, повысив надежность работы интернета для жителей региона. Теперь в случае обрыва или повреждения основной линии произойдет автоматическое переключение на резервный канал. Основную линию интернет-связи в Норильский...
Селигдар построит ЛЭП к производственному комплексу Подголечный
12 июл. 2024, 14:00:13
Полиметаллический Холдинг «Селигдар» приступил к разработке проекта строительства высоковольтной линии электропередач 35 кВ к производственному комплексу Подголечный (Республика Саха – Якутия). Протяженность новой линии составит 20 км, мощность – 5 000 кВт. Успешная реализация проекта не только повысит надежность электроснабжения промышленных объектов, но и сократит фина...
«Группа Оргсинтез» планирует инвестировать в химические производства в Чувашии
12 июл. 2024, 13:30:19
"Группа Оргсинтез" планирует инвестировать в химические производства в Новочебоксарске в Чувашской Республике около 40 млрд рублей. Речь идет, в том числе, о воссоздании в России производства кремнийорганических продуктов на основе метилхлорсиланов и создании производства окиси пропилена, рассказал ТАСС генеральный директор компании Сергей Мерзляков в кулуарах международной промышленной...
Ефимов: 12 проектов комплексного развития территорий реализуют на юге столицы
12 июл. 2024, 12:15:29
В первом полугодии город опубликовал проекты решений о реорганизации 32 площадок, 12 из которых находятся на юге столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «На 12 территориях общей площадью более 72 гектаров планируется построить городские пространства, в которых появится свыше 1,8 миллиона квадратных м...
Правительство направит 5,7 млрд рублей на поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем
12 июл. 2024, 11:15:12
На поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ из федерального бюджета выделено 5,7 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Средства будут направлены ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс». Это учреждение обес...
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства обхода города Пугачева в Саратовской области
12 июл. 2024, 11:00:12
Эксперты Учреждения рассмотрели проектно-сметную документацию на строительство автомобильной дороги Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград на участке обхода города Пугачева в Саратовской области. Общая протяженность трассы участков нового строительства и реконструкции составит почти 10,5 километра. На четырехполосном участке автодороги появится транспортная развязка. Так...
Wildberries запустит многофункциональный комплекс в Наро-Фоминске
12 июл. 2024, 10:45:12
Компания Wildberries планирует до конца 2026 года запустить на территории городского округа Наро-Фоминск современный многофункциональный комплекс с центром обработки данных, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. «По предварительной оценке, объем инвестиций в реализацию проекта Wildberries оценивается в 1,4 млрд рублей. На территории уч...