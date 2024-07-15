Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции горной трассы в Крыму

Государственная экспертиза одобрила проектную документацию реконструкции участка трассы от села Перевальное до Алушты (республика Крым), сообщила в понедельник пресс-служба заказчика работ ГКУ "Служба автомобильных дорог Республики Крым".

"Служба автомобильных дорог Республики Крым" сообщает о получении положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта на участке км 155 - км 180. Первый этап км 0 - км 16,1", - говорится в сообщении ГКУ в телеграм-канале.

Уточняется, что в рамках первого этапа пройдет реконструкция действующего участка автомобильной дороги от села Перевальное до Алушты. Здесь планируется строительство одной транспортной развязки, шести мостов и путепроводов и четырех подземных переходов для пешеходов. После завершения реконструкции техническая категория дороги повысится до IВ. Сейчас на небольшом протяжении этого участка находится четырехполосная дорога, переходящая в две полосы.

В рамках второго этапа будет построена новая дорога в объезд Алушты к трассе на Ялту. Работы уже ведутся, дорожники заняты переустройством инженерных коммуникаций, устройству земляного полотна, строительством искусственных сооружений.

Контракт на строительство участка трассы в обход Алушты заключен в апреле 2023 года с АО "ВАД" (Вологда). Его стоимость составила 22,4 млрд рублей. Работы должны быть завершены в конце ноября 2026 года.

Контракт на реконструкцию участка трассы от Перевального до Алушты еще не заключен, но подрядчиком проектирования, согласно информации на сайте госзакупок, также является АО "ВАД". Он был заключен в конце 2021 года, его цена составила 939,1 млн рублей.

Также АО "ВАД" является подрядчиком строительства двух этапов дороги, которая соединит трассу "Таврида" с селом Перевальное. Общая протяженность двух этапов составляет 25,2 км, общая цена двух контрактов - 31,07 млрд рублей.

Компания "ВАД" создана в 1994 году в Санкт-Петербурге, в январе 2017 года перерегистрирована в Вологде. Она была единственным исполнителем работ по строительству трассы "Таврида", которая стала федеральной и создавалась за счет средств Госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.