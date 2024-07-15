«Мантера» планирует привлечь не менее 52 млрд рублей инвестиций в ОЭЗ «Архыз»

Статус резидентов и разрешение на ведение деятельности в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Архыз" уже получили два инвестора, проекты компаний подразумевают привлечение совокупных инвестиций в размере не менее 52 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе группы "Мантера", которая развивает курорт.

"Статус резидентов и разрешение на ведение деятельности в особой экономической зоне "Архыз" уже получили два инвестора, еще четыре заявки находятся на стадии рассмотрения. Проекты компаний подразумевают привлечение совокупных инвестиций в размере не менее 52 млрд рублей, что позволит увеличить количество мест размещения на курорте до 12 тыс.", - говорится в сообщении.

Наравне с расширением номерного фонда планы резидентов ОЭЗ, занимающей около 19,5 тыс. гектаров, включают создание условий для проведения деловых и массовых мероприятий, строительство многофункциональных спа-центров и банных комплексов, а также открытых тренажерных площадок.

"В соответствии с инвестиционными обязательствами группы "Мантера" до 2030 года на курорте "Архыз" появится еще шесть новых канатных дорог и не менее 30 км дополнительных горнолыжных трасс, оснащенных системой искусственного снегообразования", - сообщил генеральный директор ГК "Мантера" Вадим Трукшин в рамках Кавказского инвестиционного форума.

К управлению всесезонным горно-климатическим курортом "Архыз" "Мантера" приступила в мае 2023 года. Согласно прогнозам, реализация проекта холдинга позволит увеличить посещаемость курорта с 880 тыс. до 2 млн туристов в год.

О форуме

Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 запланировано проведение более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема КИФ-2024 - "Большой Кавказ - от моря до моря". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.