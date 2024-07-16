На Ставрополье начнут строительство новой ветроэлектростанции в 2025 году

Власти Ставропольского края на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ) в Грозном договорились с АО "Новавинд" о начале строительства в регионе новой ветроэлектростанции (ВЭС) в 2025 году. Об этом журналистам сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"На площадке КИФ состоялась рабочая встреча губернатора Ставрополья Владимира Владимирова с гендиректором АО "Новавинд" Григорием Назаровым. Была достигнута договоренность о строительстве на территории Туркменского округа Симоновской ветроэлектростанции мощностью 50 мегаватт. К реализации этого инвестиционного проекта планируется приступить в 2025 году и завершить за два года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на данный момент начаты проектно-изыскательские работы.

"Зеленая" энергетика стала марочной отраслью для Ставрополья. Ее развитие - один из пяти прорывных проектов нашего края. С этого года на объектах "зеленой" энергетики у нас генерируется более 2 млрд кВт⋅ч - около 20% от общего объема выработки в крае. Энергетический комплекс Ставрополья становится все более экологичным, это вклад в сохранение чистоты и красоты нашей земли для будущих поколений", - передает пресс-служба слова Владимирова.

В 2023 году по заказу Минэкономразвития России в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" разработана туристическая схема макротерритории "Большой Кавказ", включающая все семь субъектов СКФО. Ключевая задача проекта - инфраструктурно объединить все проектные инициативы в регионах, а также сформировать общее стратегическое направление развития макротерритории.

Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 запланировано проведение более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема КИФ-2024 - "Большой Кавказ - от моря до моря". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.