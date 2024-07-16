Первый резидент «ОЭЗ ППТ Пермь» начинает строительство «Осенцовского сталепрокатного завода»

16 июл. 2024, 17:59:55
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Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
АО Управляющая компания О...
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Резидент ОЭЗ «Пермь» — Осенцовский сталепрокатный завод стал первым резидентом, который получил разрешение на строительство и уже приступает к строительству первой очереди Осенцовского сталепрокатного завода на нашей территории!

Строительный объем первой очереди завода составит 17 322 м3. Завод будет специализироваться на производстве сортового проката из легированных и нелегированных сталей, а также из нержавеющей стали. Продукция завода будет использоваться в различных отраслях, включая строительство, военно-промышленный комплекс, авиа- и двигателестроение, нефтепереработку, химическую промышленность, энергетику и машиностроение.

Продукция Осенцовского сталепрокатного завода не только соответствует списку критической промышленной продукции в черной металлургии Российской Федерации на 2023 год и плановый период до 2025 года, но и представляет стратегически важное звено в рамках ОЭЗ «Пермь».

Вторая очередь проекта включает в себя строительство комплекса производственных зданий, включая плавильный цех, литейный цех и прокатный цех, что демонстрирует долгосрочные планы развития завода.

Запуск производства на заводе планируется в 2026 году. Начиная с третьего года работы, планируется внедрение вакуумного конвектора для улучшения качества продукции и снижения содержания примесей. Производство изделий на заводе будет осуществляться малыми и средними партиями с использованием современных технологий, включая механообработку, объемную и индукционную закалку, а также гальванику.

Технологические решения, реализуемые в проекте, соответствуют передовым мировым стандартам и наилучшей практике в области производства черных металлов. Проект также акцентирует внимание на энерго- и ресурсосберегающих технологиях, а также на экологической безопасности с минимальными выбросами.

Осенцовский сталепрокатный завод планирует стать центром опытного производства, проектирования, прототипирования и инжиниринга в своей отрасли, что подчеркивает его важность как ключевого игрока на промышленной карте региона и страны.

Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» желает Осенцовскому сталепрокатному заводу продуктивного, качественного и эффективного строительства и успешного запуска завода!

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