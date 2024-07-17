«День электромонтера-2024»: «Москабельмет» в Архангельске

2 часа назад
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Источник:
ГК Москабельмет
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В разгар лета «Москабельмет» в лице «Завода Москабель» расширяет географию своих мероприятий и отправляется в Архангельск. В этом северном городе предприятие вместе с постоянными партнерами — Ассоциацией Наружного Освещения и Алюминиевой Ассоциацией — проводит «День электромонтера 2024».

Второй год подряд «Москабельмет» организует конкурс профессионального мастерства среди электромонтеров. Прошлой осенью Группа провела его на своей территории, о чем каждый вечер напоминает освещение на открытой парковочной площадке промышленного кластера: здесь в рамках практического этапа конкурса участники установили опоры освещения. В этом году для мероприятия был выбран новый город. «День электромонтера 2024» пройдет в Архангельске 17 и 18 июля.

8 городов, 2 страны

В конкурсе примут участие профессионалы Горсветов крупнейших городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Улан-Удэ, Саратова, Екатеринбурга, Барнаула. Впервые к участию присоединятся коллеги из Республики Беларусь: сотрудники минского УП «Мингорсвет». Ключевыми организаторами события выступят Ассоциация Наружного Освещения, Алюминиевая Ассоциация, Группа компаний «Москабельмет», компания «Брайтэлек», которая разрабатывает и производит осветительное оборудование в Москве с 1994 года, и ГК «Арматех» — самая специализированная организация в России и странах СНГ в области линейной арматуры для самонесущих изолированных проводов.

2 дня, 3 городские локации

«День электромонтера 2024» пройдет сразу в нескольких локациях: на территории городской гимназии, в «Новотель» и Архангельском политехническом техникуме. Программа конкурса состоит из двух частей: теоретической и практической.

Практическое задание выполнят на эксплуатируемой городской площадке — на территории учебного заведения. Командам-участникам предстоит произвести прокладку кабеля, произведенного на «Заводе Москабель», и установку светотехнического оборудования «Брайтэлек». Будут оцениваться соблюдение техники безопасности электромонтажа и скорость выполнения задания. Конкурс пройдет во внутреннем дворе гимназии № 3 по адресу: Воскресенская улица, 7/1. Вернувшись сюда в сентябре, ученики увидят, как приятно изменилась территория около гимназии.

Теоретическая часть конкурса пройдет в Архангельском политехническом техникуме и будет состоять из двух этапов: проверки знаний действующих НТД и монтажа шкафа управления уличным освещением. Награждение победителей и участников конкурса пройдет в «Новотель».

Во второй день мероприятия состоится совместная с Алюминиевой Ассоциацией сессия «Инновационные экологичные решения для проектов формирования комфортной городской среды и модернизации ЖКХ», где представители компаний-членов АА выступят с докладами и продемонстрируют лучшие решения для городского освещения, изготовленные из алюминия и алюминиевых сплавов. Кабельные решения представит директор по развитию «Завода Москабель» Сергей Кислюк. 

Перспективный алюминий

Кабель из алюминиевой сплава 8ххх серии ТЭВОКС АсРвВГ 5х10ок(N,PE) на напряжение 0,66 кВ был изготовлен «Заводом Москабель» специально для конкурса. Изначально по проекту предполагалось применение медного кабеля марки ВБбШв 5х10 напряжение 0,66 кВ от другого производителя, но предложение от «Москабельмет» заменить медный образец на инновационный кабель с алюминиевым сплавом 8ххх серии, было оценено как более перспективное. Применение алюминия позволяет значительно экономить при реализации многих проектов: при благоустройстве общественных пространств, реконструкции систем наружного освещения, в ТЭК и другого, к тому же, алюминиевый сплав не уступает меди по основным характеристикам.

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Группа компаний "Москабельмет" сформировалась в 2003 году и успешно развивается на базе производственных цехов ЗАО "Москабельмет". В 2020 году компания отметила 125-летие. Группа компаний "Москабельмет" – это производственно-торговый комплекс, объединяющий основные производства кабельно-проводниковой продукции.
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