«Россети» за пять лет обеспечили мощностью почти 100 тыс. новых потребителей на Северном Кавказе

Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Алексей Мольский выступил на сессии «Энергетическая инфраструктура как основа развития юга России», которая прошла при поддержке компании на Кавказском инвестиционном форуме. Он рассказал о ключевых проектах и задачах сетевого комплекса.

В дискуссии участвовали заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак, заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Назаров, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в СКФО Владимир Надыкто, Генеральный директор, АО «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов, Министр строительства, ЖКХ и энергетики Чеченской Республики Муслим Зайпуллаев, представители экспертного сообщества.

«Развитие энергетики напрямую связано с ростом экономик регионов, повышением их инвестиционной привлекательности. Электропотребление на Северном Кавказе увеличивается: за последние пять лет – на 22%, в ближайшие пять лет прогнозируется еще минимум 25%. Чтобы обеспечить спрос, необходимо усилить энергетическую инфраструктуру и решить проблемные вопросы, которые существуют в отрасли», – сказал Алексей Мольский.

Он отметил, что за пять лет «Россети» обеспечили электроэнергией почти 100 тыс. новых потребителей в макрорегионе. Сейчас идет активная работа по проектам электроснабжения всесезонных туристко-рекреационных комплексов «Архыз», «Эльбрус», «Каспийский кластер», «Ведучи» (https://t.me/rosseti_official/4135), агропредприятий, промышленных объектов.

Также в приоритете остается тема надежности. В магистральном комплексе компания уже выполнила несколько крупных проектов, включая строительство транзита 330 кВ «Артем – Дербент» в Дагестане (протяженность – почти 175 км), подстанции 500 кВ «Алания» и новой воздушной линии (более 253 км), которые предназначены для передачи мощности Невинномысской ГРЭС в Северо-Осетинскую, Чеченскую, Ингушскую и Дагестанскую энергосистемы. В этом году завершится реконструкция подстанции 330 кВ «Владикавказ».

Однако остается сложная ситуация в распределительном сетевом комплексе Северного Кавказа. Участники дискуссии отметили высокий уровень износа оборудования, что напрямую влияет на надежность, проблемы с финансированием проектов в условиях тарифных ограничений, необходимость системного решения вопроса с платежной дисциплиной потребителей. В качестве положительного примера Алексей Мольский назвал Чеченскую Республику, где уровень расчетов за электроэнергию растет.