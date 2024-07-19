Россия и Китай 23 июля проведут в Москве межправкомиссию по энергетике

Заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству состоится в Москве 23 июля, сообщил журналистам представитель сопредседателя комиссии, вице-премьера РФ Александра Новака.

С китайской стороны в заседании будет участвовать вице-премьер Государственного совета Китая, сопредседатель межправкомиссии Дин Сюэсян.

Новак в тот же день также примет участие в шестом Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

В форуме примут участие ведущие российские и китайские компании, крупные банки, представители власти и научного сообщества, в том числе из компаний CNPC, Sinopec, государственной энергетической корпорации Китая, "Газпрома", "Роснефти", Росатома, "Русгидро".

Новак ранее говорил, что Россия и Китай намерены в как можно более короткие сроки согласовать условия и параметры контракта поставок газа по "Силе Сибири - 2" в КНР.

По его словам, страны также изучают возможность участия китайских компаний в проекте "Восток ойл", в июле вопрос будет обсуждаться на уровне бизнеса.