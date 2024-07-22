Алюминиевые сплавы для электропроводки

Пожалуй, ни одно нововведение не вызвало в последние годы такой бурной дискуссии в среде электриков, как возвращение в дома электропроводки из алюминия, но уже на новой технологической основе. Речь идет об инновационных сплавах, где к алюминию добавлены компоненты, позволяющие избавиться от ряда проблем, характерных в прошлом для алюминиевой проводки. Новшество уже применяется в домах, возводимых по программе реновации. Но приживутся ли такие сплавы там, где нет необходимости в экономии государственных или муниципальных средств?

О выгоде от использования алюминия в проводке, новых алюминиевых сплавах, их преимуществах и недостатках, рыночных аспектах - читайте в авторском материале Алексея Васильева в свежем выпуске журнала «Металлоснабжение и сбыт»