Смольный потратит на подготовку новой площадки ОЭЗ почти 100 млн рублей

Власти Петербурга объявили конкурс на проектирование особой экономической зоны «Парнас». Как следует из материалов портала госзакупок, выполнение работ по инженерным изысканиям и разработка проектной документации обойдутся в 94 млн рублей.

Победителю предстоит спроектировать внутриплощадочные проезды, КПП, сети водоотведения, электрические сети, водоснабжение, охранные системы, пожарную сигнализацию и освещение. Срок выполнения работ — 275 календарных дней с даты заключения контракта.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июля, итоги будут подведены 3 августа.

В 2024 году в состав особой экономической зоны «Санкт-Петербург» вошли две новые площадки: «Шушары» (127,2 га) и «Парнас» (27,6 га). На новых площадках разместятся до 50 компаний-резидентов с объемом инвестиций более 70 млрд рублей. Работы по проектированию и присоединению начнут в 2024 году. Строительство инфраструктуры запланировано на 2025–2028 годы. По предварительной оценке, для этого потребуется более 15 млрд бюджетных инвестиций.

Сейчас ОЭЗ размещается на двух участках: «Нойдорф» (18,99 га, пос. Стрельна) и «Новоорловская» (163,33 га, Приморский район).