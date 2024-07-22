В Калининградской области реконструируют берегоукрепление дамбы

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию участков берегоукрепления дамбы №1 в Калининградском морском канале.

По словам главного эксперта проекта Екатерины Куренковой, реконструкция объекта необходима для предотвращения разрушения тела дамбы и обеспечения предотвращения наносных явлений на фарватер Калининградского морского канала.

«Проектом предусмотрена реконструкция берегоукрепления со стороны канала на участке протяженностью более 2,4 км, а со стороны залива на участке более 1,5 км. Также будут реконструированы шпоры дамбы, оборудовано причальное место для безопасной остановки обстановочных судов службы Калининградского морского канала», – рассказала представитель Главгосэкспертизы России.

Дамба №1 предназначена для защиты Калининградского морского канала с юга от ветроволновых воздействий, льда и наносов со стороны Калининградского залива. Она была возведена более 100 лет назад. Фактические отметки существующих сооружений не соответствуют современным нормам.

Застройщик – ФГУП «Росморпорт».

Генеральный проектировщик – ООО «ПИ «Петрохим-технология».