Марат Хуснуллин: Завершён монтаж пролётных строений самого крупного путепровода на обходе деревни Малые Вязёмы на ЦКАД

В Московской области на обходе деревни Малые Вязёмы на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) выполнены работы по возведению всех 12 капитальных опор и монтажу металлоконструкций пролётных строений на путепроводе над Можайским шоссе протяжённостью почти 500 м. В общей сложности строители смонтировали более 3 тыс. т металлоконструкций на этом сооружении. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Обход деревни Малые Вязёмы на ЦКАД – один из важных и ожидаемых объектов в Московской области. Новый участок существенно улучшит транспортное сообщение в регионе, в том числе сократится время в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково. Также нам удастся разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе – этим узлом ежедневно пользуются в среднем более 60 тысяч водителей, а в летнее время трафик достигает и 100 тыс. автомобилей в сутки. Самым крупным сооружением обхода станет путепровод над Можайским шоссе, который расположен в плотной городской застройке. Капитальные опоры возводили одновременно с перекладкой большого количества подземных коммуникаций, что значительно ускорило строительство. Благодаря этому на сегодня готовность сооружения уже превышает 75%», – сказал Марат Хуснуллин.

Уточняется, что на следующих этапах строители опустят пролётное строение путепровода на опорные части, возведут плиту пролёта, смонтируют парапетное ограждение, устроят гидроизоляцию и уложат асфальтобетонное покрытие.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что на строительстве обхода Малых Вязём трудятся более 350 человек и задействовано свыше 100 единиц техники.

«На других искусственных сооружениях ведутся бетонные и гидроизоляционные работы. На путепроводе через железнодорожные пути Смоленского направления смонтирована опалубка и полностью забетонирована плита пролётного строения. Также на участке продолжается укладка асфальтобетона, в общей сложности уже уложено около 15 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Всего дорожникам предстоит уложить более 87 тыс. кв. м асфальта. Кроме того, на обходе переустроены почти все инженерные коммуникации, завершаются работы по устройству сетей канализации и электросетей, построено 3 из 4,5 км ливневой канализации на основном ходу дороги», – сказал Вячеслав Петушенко.

Запуск движения по обходу планируется в конце 2024 года.