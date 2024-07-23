Революционная технология систем высокого напряжения постоянного тока: инновации, представленные на выставке Cable-Tech 2024

Выставка Cable-Tech 2024, состоявшаяся 13 и 14 июня в г. Бангалор, Индия, стала главным событием, посвященным новаторским достижениям в области технологии кабельных систем высокого напряжения постоянного тока. Здесь были продемонстрированы крупные инновации в этой области, а компания KEMA Labs представила наиболее значительные данные результатов исследования устойчивости кабельных систем высокого напряжения постоянного тока к переходным перенапряжениям (TOV).

Переходные перенапряжения, которые могут произойти во время сбоев или событий, требующих переключения в сети постоянного тока, представляют собой серьёзную угрозу надёжности и безопасности сетей передачи высокого напряжения постоянного тока. Учитывая эти проблемы, компания KEMA Labs провела комплексную оценку кабельной системы постоянного тока напряжением 525 кВ, включая наружные концевые устройства, муфты и сам кабель постоянного тока. Эта оценка была проведена по заказу оператора услуг по передаче электроэнергии и мощности (TSO).

Исследование предусматривало использование передовых методологий для создания различных форм кривой переходного перенапряжения, таких как переходное перенапряжение с затуханием при пересечении нуля, переходное перенапряжение с очень медленным фронтом и переходное перенапряжение с быстрым фронтом. Каждая форма волны, характеризующаяся чёткими уровнями и временем пиков, строго тестировалась для определения пределов системы. Проведенное компанией KEMA Labs исследование продемонстрировало, что 525-кВ кабельная система постоянного тока чрезвычайно устойчива к нагрузкам в случае переходных перенапряжений, что подтверждает её надёжность в экстремальных условиях и отсутствие признаков выхода из строя или деградации. Численное моделирование также подтвердило эти результаты, подчеркнув надёжность и точность используемых методов испытания.

Работа компании KEMA Labs продемонстрировала важное значение инноваций в области тестирования переходных перенапряжений для кабельных систем высокого напр

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