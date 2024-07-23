В Куликово разрешили построить еще одну гостиницу с казино

Министерство градостроительной политики Калининградской области выдало разрешение на строительство гостиницы с казино в посёлке Куликово. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Согласно документу, застройщик — непубличное акционерное общество «Шамбала» — возведет восьмиэтажный гостиничный комплекс площадью 20,9 тыс. кв. м. на участке с кадастровым номером 39:05:040601:673 до 2 января 2028 года.

Напомним, в мае 2021 года компания «Шамбала» из Приморского края стала победителем аукциона на право аренды земельного участка площадью 3,6345 га в игорной зоне «Янтарная».

Новое казино расположено восточнее уже существующего казино Sobranie. Объект инвесторы возводят в две очереди: сначала появились два соединенных коридором шатра, в которых разместились игровые залы и административные помещения. Теперь, после одобрения проекта, начнется строительство капитального восьмиэтажного здания из стекла и бетона.

Первая очередь казино «Шамбала» заработала в октябре прошлого года. Проектировщики отмечали, что шатры — это временное решение, только для запуска проекта. Позже их демонтируют, на их месте появятся другие объекты.