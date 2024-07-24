​В МЭИ подготовили специалистов по разработке защищенных интеллектуальных систем энергетического устройства

час назад
151
Время чтения ≈ 7 минут
Источник:
НИУ МЭИ
Авторы и источники / Правообладателям

В НИУ «МЭИ» состоялся первый выпуск слушателей учебного курса «Введение в разработку защищенных интеллектуальных систем энергетического устройства (ИСУЭ) и АСУ ТП с использованием ViPNet SIES». 

Обучение прошло на базе первой отраслевой лаборатории встраиваемых средств криптографической защиты информации автоматизированных и автоматических систем управления объектов электроэнергетики. Лаборатория входит в состав подразделения экспертизы в практической кибербезопасности Центра НТИ МЭИ и объединяет в себе накопленный опыт ИнфоТеКС и НИУ «МЭИ» в области криптографической защиты информации и создания отечественных программно-аппаратных комплексов (ПАК) для обеспечения кибербезопасности объектов электроэнергетики.

«Проведенный курс является важным шагом на пути реализации масштабной программы по подготовке инженеров, разработчиков и программистов к тому, чтобы начать массово использовать отечественные средства криптографической защиты информации при разработке доверенных ПАК. Программа подготовки будет масштабироваться на основе применения универсального учебно-методического комплекса, разработанного экспертами Центра национальной технологической инициативы МЭИ при участии компании «ИнфоТеКС», – рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Курс имеет глубокую практическую направленность, поэтому большая часть аудиторных занятий посвящена лабораторным работам. На занятиях слушатели научились развертывать инфраструктуру решения ViPNet SIES, встраивать криптографический модуль ViPNet SIES Сore в устройства нижнего уровня ИСУЭ и АСУ ТП, интегрировать программный комплекс ViPNet SIES Unit с системами верхнего уровня ИСУЭ и АСУ ТП, обеспечивать реализацию резервированной защищенной связи между устройствами верхнего и нижнего уровня, а также удаленно управлять и обслуживать встроенные средства криптографической защиты информации (СКЗИ).

Слушателями курса стали действующие разработчики устройств и программного обеспечения компаний-производителей систем промышленной автоматизации, систем коммерческого учёта электроэнергии, систем релейной защиты и противоаварийной автоматики. Наибольший интерес вызвали технические аспекты применения встраиваемых СКЗИ, а также аспекты государственного регулирования в этой области.

«ПАК применяются в системах автоматизированного и автоматического управления, релейной защиты объектов электроэнергетики и других отраслей отечественной экономики. Реализация программы по подготовке инженеров-программистов, знающих, как корректно использовать отечественные средства криптографической защиты информации, должна привести к созданию защищённых ПАК, которые можно будет эффективно применять на объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», – подчеркнул руководитель Центра экспертизы в практической кибербезопасности Центра НТИ МЭИ Владимир Карантаев.

По итогам обучения специалисты отметили высокую степень организации курса и его практическую направленность, а также возможность проводить онлайн-сессии ответов на сложные специфические вопросы по решению ViPNet SIES с экспертами ИнфоТеКС.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!
При участии ученых ЛЭТИ разработан высокоточный аппарат для более быстрой передачи радиосигналов
23 июл. 2024, 13:45:13
В перспективе разработка может использоваться в системах радиосвязи общего или специального назначения, а также в радионавигации, радиолокации и прочих смежных областях. Вейвлет-преобразование представляет собой специальный математически обоснованный метод анализа и обработки различных типов сигналов (аудио-, видеосигналов) и данных (документов, изображений). Сегодня он является мощным инструме...
Опровергнута гипотеза о том, чем вызвана способность сплавов менять форму при намагничивании
17 июл. 2024, 13:30:00
Ученые Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) и Университета МИСИС опровергли распространенную в науке гипотезу, объясняющую возникновение гигантских магнитострикционных свойств у сплавов на основе железа и галлия, востребованных в высокотехнологичных отраслях. Способность изменять длину при намагничивании, как установили исследователи, не может быть...
Миниатюрные фотопреобразователи помогут бесконтактно передавать энергию между космическими аппаратами и наземными объектами
16 июл. 2024, 12:30:10
Ученые создали на основе арсенида галлия компактные фотоэлектрические преобразователи — устройства, способные вырабатывать электричество под действием лазерных лучей. Авторы выяснили, что минимальный размер таких преобразователей, при котором они не теряют эффективности, составляет 0,2 миллиметра. Полученные приборы позволят развивать технологию беспроводной передачи энергии на большие расст...
Ученые Пермского Политеха повысили стабильность и качество производства оптоволокна
16 июл. 2024, 10:15:22
Волоконная оптика — это одна из перспективных и быстроразвивающихся наукоемких отраслей промышленности. Кварцевые волокна, передающие световые сигналы на большие расстояния, активно применяются в сферах коммуникации, навигации, медицины и приборостроения. Но их изготовление — очень сложный и дорогостоящий процесс. Особенно это касается нового типа оптоволокна, сердцевина которого окруж...
Ученые «Росатома» подтвердили надежность эксплуатации ядерного топлива ВВЭР большой мощности в маневренном режиме
15 июл. 2024, 13:59:44
Ученые из Научного и Топливного дивизионов «Росатома» успешно завершили эксперимент «Маневр-1», в котором исследовались параметры ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1200 в режиме суточного маневрирования мощностью реакторной установки. Испытания проводились в исследовательском реакторе МИР на площадке димитровградского НИИ атомных реакторов (АО «ГНЦ НИИАР»,...
Электростатическое отталкивание набирает популярность в очистке солнечных панелей
15 июл. 2024, 12:30:00
Компания Sol Clarity разработала электродинамический экран, который заряжает частицы пыли статическим зарядом, а затем с помощью электромагнитной волны сметает их с солнечной панели. Инновация уже нашла применение в Чили. Экран внешне напоминает прозрачную клеенку, которая состоит из двух слоев: верхнего диэлектрического слоя, содержащего напечатанные электроды, а также прозрачного клеевого сло...
МФТИ представил первый российский вездеход и АЗС на водороде
12 июл. 2024, 18:00:31
На технологическом форуме «Иннопром — 2024» в Екатеринбурге инженеры МФТИ представили первый российский водородный вездеход с водородной заправочной станцией. Вездеход «Русак К-10» на водороде сделан совместно с компаниями «Вездеходы для севера» (Нижегородская область), «Кубо» (Санкт-Петербург) и «Гидроджен Энерджи» (Московская обла...
Мощность солнечных батарей выросла в 2 раза при плохом освещении
12 июл. 2024, 17:45:02
Ученые Университета МИСИС и Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова (ИСПМ РАН) создали органические полупроводники для широкоформатных перовскитных модулей, которые при низком освещении увеличивают их мощность до 90%, а КПД на 2,42%. В перспективе новый тип солнечных батарей позволит эффективно вырабатывать электроэнергию не только...
Ударные волны солнечного ветра способны повреждать электросети на Земле
12 июл. 2024, 12:30:30
Астрономы из США выяснили, что ударные волны, присутствующие в структуре солнечного ветра, могут сталкиваться с магнитосферой Земли и в некоторых случаях порождать не только яркие полярные сияния, но и мощные электрические тока на поверхности Земли, способные повредить электрические сети. Результаты наблюдений ученых были опубликованы в статье в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences....
В МЭИ разработали систему управления водно-химическим режимом энергообъектов
10 июл. 2024, 14:30:38
 Ученые НИУ «МЭИ» разработали новую систему адаптивного управления водно-химическим режимом для существующих и вновь возводимых энергетических объектов нового поколения. Система управления является универсальной во всем диапазоне рабочих нагрузок, включая пусковые режимы работы энергоблока. На данный момент система уже введена в опытно-промышленную эксплуатацию и проходит испыт...
Разработки для электроэнергетического сектора с использованием 3D-моделирования представлены на вебинаре консорциума «Энергетика будущего»
10 июл. 2024, 09:15:00
Российское энергетическое агентство Минэнерго России совместно с партнерами научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего» продолжает серию открытых вебинаров с участием разработчиков перспективных технологий. На очередном вебинаре были представлены разработки с использованием технологии 3D-моделирования и виртуальной реальности, внедренные в образовательный процесс: визу...
Процесс извлечения цветных и благородных металлов выходит на новый уровень
05 июл. 2024, 12:15:03
Разработки ученых Уральского федерального университета в области извлечения цветных и благородных металлов из сложного полиметаллического сырья становятся все более востребованными горно-металлургическими предприятиями. На острие создания ключевых разработок в этой области — молодежная научная лаборатория перспективных технологий комплексной переработки минер...
Ученые создали новый вид магнитной керамики
05 июл. 2024, 10:15:00
Ученые из Совместного университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, МФТИ и их иностранные коллеги создали новый вид магнитной керамики и провели его экспериментальное исследование. Обнаруженные ими свойства оказались весьма привлекательными для нужд терагерцовой электроники — в системах связи, медицине, безопасности, для создания новых измерительных приборов, в астрофизике и для элементов компьютерной п...
В МЭИ разработали технологию предикативной оценки характеристик систем компьютерного зрения
04 июл. 2024, 16:15:04
 Ученые НИУ «МЭИ» разработали технологию, которая позволяет ускорять создание и внедрение комплексов компьютерного зрения для робототехнических систем, авиакосмической отрасли и медицины. Одной из часто встречающихся задач компьютерного зрения является определение положения предмета в замкнутом пространстве. Ярким примером служит определение относительного положения объекта на...
Укрепить дороги оптоволокном. Способ ученых Пермского Политеха повысит качество дорожного покрытия и утилизирует отходы
04 июл. 2024, 10:15:17
Одна из основных причин, по которым автомобильные дороги приходится часто ремонтировать, — это образование поверхностных дефектов из-за постоянных нагрузок от транспортных средств. Общий вес только одного большого грузовика может достигать 40 тонн. Во время эксплуатации асфальтобетона происходит его сжатие и растяжение, это усложняет задачу повышения прочности всего дорожного слоя. Существую...
Консорциум «Энергетика будущего» подготовил очередной выпуск информационно-аналитического бюллетеня
03 июл. 2024, 17:59:45
Актуальные разработки участников научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего», созданного по инициативе Российского энергетического агентства Минэнерго России, представлены в новом выпуске информационно-аналитического бюллетеня. В разделе «Новые технологии» представлены технологические компетенции РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и НИУ «МЭИ&ra...
В Волжском филиале НИУ «МЭИ» состоялся запуск блокчейн-сети
03 июл. 2024, 09:15:03
В Волжском филиале Московского энергетического института (НИУ «МЭИ») состоялся запуск блокчейн-сети, являющейся «надстройкой» системы прогнозирования надежности и безопасности объектов энергетики, которая была разработана в НИУ МЭИ. Блокчейн-сеть обеспечит безопасный обмен данными и повысит доверие между участниками отрасли. В церемонии приняли участие директор Волжского фи...
Ученые повысили эксплуатационные характеристики изделий из никелевых суперсплавов
02 июл. 2024, 13:15:00
Учёные Университета МИСИС предложили усовершенствованную технологию нанесения защитных покрытий на никелевые суперсплавы, применяемые в аэрокосмической, энергетической и машиностроительной отраслях. Методика значительно продлевает срок службы изделий и снижает их износ более чем в 3 раза. Чтобы улучшить характеристики и срок службы жаростойких суперсплаво...
Студенческие​ отряды МЭИ открыли 65 трудовой сезон
01 июл. 2024, 17:00:05
1 июля 2024 года Студенческие отряды МЭИ открыли 65-й трудовой сезон и 15-й сезон работы в студенческих отрядах ПАО «Россети».  В 2024 году в третий трудовой семестр отправились 150 человек из 14 отрядов МЭИ. На открытии трудового сезона с приветственными словами к студентам обратились представители органов государственной власти,...
Для ИТЭР поставили все 19 катушек тороидальных магнитных полей
01 июл. 2024, 14:30:14
Япония и Европа поставили на стройплощадку международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во французском Провансе все 19 катушек тороидальных магнитных полей, которые будут удерживать плазму внутри реактора после его запуска. Об этом в понедельник сообщил портал Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS). "Завершение сборки и доставка на территорию ИТЭР все...