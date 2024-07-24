​В МЭИ подготовили специалистов по разработке защищенных интеллектуальных систем энергетического устройства

В НИУ «МЭИ» состоялся первый выпуск слушателей учебного курса «Введение в разработку защищенных интеллектуальных систем энергетического устройства (ИСУЭ) и АСУ ТП с использованием ViPNet SIES».

Обучение прошло на базе первой отраслевой лаборатории встраиваемых средств криптографической защиты информации автоматизированных и автоматических систем управления объектов электроэнергетики. Лаборатория входит в состав подразделения экспертизы в практической кибербезопасности Центра НТИ МЭИ и объединяет в себе накопленный опыт ИнфоТеКС и НИУ «МЭИ» в области криптографической защиты информации и создания отечественных программно-аппаратных комплексов (ПАК) для обеспечения кибербезопасности объектов электроэнергетики.

«Проведенный курс является важным шагом на пути реализации масштабной программы по подготовке инженеров, разработчиков и программистов к тому, чтобы начать массово использовать отечественные средства криптографической защиты информации при разработке доверенных ПАК. Программа подготовки будет масштабироваться на основе применения универсального учебно-методического комплекса, разработанного экспертами Центра национальной технологической инициативы МЭИ при участии компании «ИнфоТеКС», – рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Курс имеет глубокую практическую направленность, поэтому большая часть аудиторных занятий посвящена лабораторным работам. На занятиях слушатели научились развертывать инфраструктуру решения ViPNet SIES, встраивать криптографический модуль ViPNet SIES Сore в устройства нижнего уровня ИСУЭ и АСУ ТП, интегрировать программный комплекс ViPNet SIES Unit с системами верхнего уровня ИСУЭ и АСУ ТП, обеспечивать реализацию резервированной защищенной связи между устройствами верхнего и нижнего уровня, а также удаленно управлять и обслуживать встроенные средства криптографической защиты информации (СКЗИ).

Слушателями курса стали действующие разработчики устройств и программного обеспечения компаний-производителей систем промышленной автоматизации, систем коммерческого учёта электроэнергии, систем релейной защиты и противоаварийной автоматики. Наибольший интерес вызвали технические аспекты применения встраиваемых СКЗИ, а также аспекты государственного регулирования в этой области.

«ПАК применяются в системах автоматизированного и автоматического управления, релейной защиты объектов электроэнергетики и других отраслей отечественной экономики. Реализация программы по подготовке инженеров-программистов, знающих, как корректно использовать отечественные средства криптографической защиты информации, должна привести к созданию защищённых ПАК, которые можно будет эффективно применять на объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», – подчеркнул руководитель Центра экспертизы в практической кибербезопасности Центра НТИ МЭИ Владимир Карантаев.

По итогам обучения специалисты отметили высокую степень организации курса и его практическую направленность, а также возможность проводить онлайн-сессии ответов на сложные специфические вопросы по решению ViPNet SIES с экспертами ИнфоТеКС.